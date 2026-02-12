Testautomatiserare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en driven testare med specialistkunskap inom testautomatisering till utveckling av en komplex produkt i en samhällsviktig verksamhet. Du blir en del av ett agilt utvecklingsteam och arbetar nära UX/kravanalytiker och systemutvecklare. Du ingår även i ett virtuellt nätverk med andra testare där ni delar erfarenheter, stöttar varandra och sätter gemensamma riktlinjer för testområdet. Arbetet kan omfatta ett eller flera agila team parallellt, beroende på behov över tid.
ArbetsuppgifterBidra i utvecklingen av system och lösningar inom underrättelseverksamhet.
Stötta teamet med specialistkompetens inom testautomatisering.
Planera, utveckla och underhålla automatiserade tester.
Arbeta tätt tillsammans med UX/kravanalytiker och utvecklare i ett agilt arbetssätt.
Delta i gemensamt testforum för erfarenhetsutbyte och framtagning av riktlinjer.
KravGod förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom testautomatisering (förvärvad under de senaste 10 åren).
Minst 5 års praktisk erfarenhet av Playwright.
Minst 3 års praktisk erfarenhet av Neo4j.
Minst 4 års praktisk erfarenhet av utveckling i ett agilt arbetssätt.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete inom säkerhetsklassad verksamhet.
Erfarenhet från rättsväsendet.
Erfarenhet från offentlig sektor.
Erfarenhet av liknande uppdrag inom Polismyndigheten.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7217827-1838260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9738460