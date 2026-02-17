Testautomatiserare
Deploja AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Deploja AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi har nu ett nytt behov och söker därför en konsultkollega med nedan kvalifikationer. Tjänsten är en del av vår konsultverksamhet vilket innebär att du blir anställd av oss och arbetar hos kund alt. interna projekt och åtaganden.
Din profil (Skall krav) * Minst 8 års sammanlagd praktisk och aktuell arbetslivserfarenhet av testautomatisering och testmetodik
• Minst 8 års sammanlagd praktisk och aktuell arbetslivserfarenhet av SQL
• Minst 7 års sammanlagd praktisk och aktuell arbetslivserfarenhet av RestAssured
• Minst 5 års sammanlagd praktisk och aktuell arbetslivserfarenhet av java och Spring Boot
• Minst 3 års sammanlagd praktisk och aktuell arbetslivserfarenhet av Red hat OCP Meriterande * Minst 4 års arbetslivserfarenhet av att utveckla automatiserade tester med IntelliJ
• Minst 4 års arbetslivserfarenhet av att agera i rollen som testledare
• Abetslivserfarenhet från stor (>10 000 anställda) och komplex myndighet
Sista ansökningdatum: 23-02-2026
Om Oss Att jobba på Deploja är något helt annat än att arbeta på ett vanligt konsultbolag - och det är vi riktigt stolta över. Vad är det då som gör oss unika?
Vi erbjuder helt enkelt mer än bara hög lön och större frihet, det är bara början. Hos oss hittar du den arbetsmiljö och de möjligheter du förtjänar. Här påverkar du din egen lön som helt och hållet som baseras på ditt timpris mot kund.
Vår lönemodell är en hybridlösning mellan en fast månadslön och en provisionsbaserad ersättning. Det innebär att din månadslön baseras på ditt timpris, fast om du mot förmodan skulle stå utan uppdrag så behåller du en grund lön fram tills vi hittat ett nytt uppdrag, bra va?
Vi erbjuder dig följande, Valet är ditt!
Spännande uppdrag hos våra många kunder. Vi fokuserar på långsiktiga uppdrag, vilket ger dig möjlighet att skapa värde för kunden samtidigt som du utvecklas själv.
En trygg månadslön - tillsammans bestämmer vi en grundlön baserad på dina uppdrag.
Tjänstebil - vi uppmuntrar dig att välja en elbil för en mer hållbar framtid.
Tjänstepension och stora möjligheter till löneväxling.
Semester - Önskar du mer än 30 dagar semester, kanske 60 dagar?
Privat sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring för ökad trygghet.
Kompetensutveckling - du får själv sätta din budget och välja vilka utbildningar du vill delta i.
Livskvalitet - Har du kanske svårt att få ihop pusslet i vardagen och önskar arbeta lite mindre och ändå kunna tjäna lika mycket om inte mer?
• Vi hanterar ansökningar löpande, med hänsyn till höga arbetstrycket är det extra viktigt med en kort motivering för tjänsten som förklarar hur man möter kraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7244391-1846669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deploja AB
(org.nr 556932-8155), https://career.deploja.se
Gustav III:s Boulevard 32 (visa karta
)
169 73 SOLNA Jobbnummer
9747967