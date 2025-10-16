Testare med fokus på testautomatisering
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 750 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Nu söker vi en testare med stort teknikintresse som vill vara med och kvalitetssäkra våra system och utveckla vårt arbetssätt. Hos oss får du chansen att arbeta i en miljö där teknik och samhällsuppdrag möts och där ditt arbete skapar nytta för människor varje dag.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Du blir en del av ett engagerat team som arbetar med förvaltning och utveckling av våra verksamhetskritiska system. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med tester och vara en viktig del i att säkerställa att våra system fungerar som de ska. Fokus för denna tjänst kommer att vara att underhålla och vidareutveckla testautomatiseringen. Exempel på verktyg vi jobbar med idag är ReadyAPI och Playwright. I tjänsten ingår också att planera och genomföra det agila testarbetet, vilket inkluderar framtagning av testfall, testdata och rapportering. Du kommer även att planera och ge stöd vid acceptanstester i nära samarbete med verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• relevant utbildning inom test- och kvalitetssäkring eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• flerårig erfarenhet från olika testverktyg
• flerårig erfarenhet av systemtestning och testautomatisering i både förvaltning och nyutveckling.
• flerårig erfarenhet av REST API:er och SQL-databaser
• stort intresse för teknik och testautomatisering.
Det är meriterande med
• ISTQB-certifiering
• kunskap i verktygen ReadyAPI och Playwright
• användning av AI-verktyg i samband med test- och kvalitetssäkring.
Som person trivs du med att arbeta i en agil miljö där samarbete och engagemang står i centrum, samtidigt som du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Din kreativitet hjälper dig att hitta nya lösningar, medan din analytiska förmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa sammanhang och se samband. Du är kvalitets- och säkerhetsmedveten och har förmåga att sätta dig in i olika perspektiv, vilket innebär att du är öppen, tydlig och lyhörd i ditt förhållningssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att skapa goda, effektiva samarbeten samt att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall kräver svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 9 november 2025.
Referensnummer: 320-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor i stället för att skriva ett personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
• Sonja Almgren, enhetschef, 08-786 58 59
• Martina Brännvall, HR-specialist, 08-786 57 32
Fackliga representanter
• Peter Stoltz, Saco, 08-786 40 00
• Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
• Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
