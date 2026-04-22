Testare inom radiosystem
Procruitment AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-04-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Jönköping
, Nässjö
, Sävsjö
, Gislaved
, Värnamo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-22Företaget
Konfidentiellt, mer information ges vid intervjutillfälle.Om tjänsten
Vi söker nu en testare inom avancerade radiosystem. Här finns möjlighet att arbeta i en tekniskt utmanande miljö där kvalitet, funktionalitet och tillförlitlighet är centrala delar av vardagen.
Du blir en del av utvecklingen och verifieringen av komplexa radiosystem med stora täckningsområden och höga krav på kommunikation mellan olika system. Arbetet omfattar hela testprocessen - från att skriva och granska kravspecifikationer med fokus på testbarhet till att ta fram testfall och verifiera funktionalitet i systemen.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med testledare och utvecklare, där du är en del av teamet genom hela utvecklingscykeln. Testningen sker både i labbmiljö och ute i fält för att säkerställa funktion i verkliga användningssituationer. Du kommer även att arbeta med att bygga och vidareutveckla testriggar, samt utveckla testinfrastruktur i form av drivrutiner, bibliotek och scripts.
Du arbetar med att verifiera exempelvis datakommunikation, prestanda och prioritering av meddelanden.
Din kompetens
Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen
Minst 2 års yrkeserfarenhet inom radio
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande kompetenser: Erfarenhet inom elektronik och programmering i Python är meriterande. Även tidigare arbete i liknande roller inom produktutvecklande verksamheter ses som positivt.
Vi söker dig som har ett nyfiket och engagerat förhållningssätt, med intresse för att arbeta i radiosystem. Rollen innebär många kontaktytor, både inom och utanför teamet, och du trivs i samarbeten där du får bidra med din kommunikativa förmåga.
Du har lätt för att förklara tekniska frågeställningar på ett tydligt och strukturerat sätt. Med en god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt planerar och organiserar du ditt arbete effektivt. Samtidigt bidrar din kreativitet och problemlösningsförmåga till att du hittar lösningar och driver arbetet framåt när nya utmaningar uppstår.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Jönköping
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7616541-1961330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Gjuterigatan 9 (visa karta
)
553 18 JÖNKÖPING Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9870311