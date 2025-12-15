Testare
Din roll
Som testare hos oss arbetar du som konsult och stöttar våra kunder med att kvalitetssäkra och verifiera avancerade hårdvaru- och inbyggda system. Du ansvarar för att designa, utveckla och genomföra testlösningar som säkerställer att både mjukvara och hårdvara fungerar optimalt i komplexa miljöer. Rollen innebär att arbeta nära utvecklingsteam för att ta fram robusta och skalbara testplattformar, där du använder dina kunskaper i C++ och Java för att skapa automationslösningar och testskript.
En viktig del i rollen är att arbeta med FPGA-baserade system, där du testar funktionalitet, prestanda och stabilitet samt bidrar till att kvalitetssäkra utvecklingskedjan. Du kommer även att arbeta med felsökning, logganalys och förbättring av testmetoder för att kontinuerligt höja produktkvaliteten.
Med varierande projekt och uppdrag får du möjlighet att arbeta i olika tekniska miljöer och branscher - allt från telekom och fordonsindustri till försvar och industriell automation. Detta ger dig en unik chans att utvecklas, fördjupa din expertis och bredda din kompetens inom test och verifiering.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av:
Programmering i C++ och Java, gärna i hårdvarunära miljöer.
Testutveckling och automatisering för inbyggda system.
Arbete med eller förståelse för FPGA-plattformar och relaterade verktyg (t.ex. Vivado, Quartus eller liknande).
Hårdvarunära felsökning, mätteknik och analys av signaler, loggar och protokoll.
Testmetodik, regressionstester och systemverifiering.
Samarbete i tvärfunktionella team där både mjukvaru- och hårdvarukomponenter ingår.
God förståelse för realtidssystem och inbyggd utveckling.
Du behöver vara flytande i både svenska och engelska.
Meriterande erfarenheter
Det är extra meriterande om du:
Har erfarenhet av skriptspråk som Python för att bygga testautomation.
Har arbetat med testning av FPGA-design, HDL-simulering eller verifieringsverktyg som ModelSim.
Har erfarenhet av CI/CD-flöden kopplade till inbyggda system eller hårdvarutestning.
Har arbetat med egen hårdvaruuppbyggnad, testriggar eller laboratoriemiljöer.
Har kunskaper i kommunikationsprotokoll som SPI, I2C, UART, CAN eller liknande.
Varför Knowit?
På Knowit Connectivity får du möjlighet att arbeta i en innovativ och lärande miljö där du kontinuerligt utvecklas. Vi kombinerar teknik och kreativitet för att skapa värde för våra kunder och samhället. Som konsult hos oss blir du en del av ett kompetent team som brinner för samarbete, kunskapsdelning och att lösa spännande tekniska utmaningar.
Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Besök vår hemsida eller kontakta oss direkt!
