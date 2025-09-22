Testare - Stockholm
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Testare - Ärendehanteringssystem
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren testare till ett konsultuppdrag inom förvaltning och utveckling av ärendehanteringssystem baserade på Oracle Fusion Middleware. Rollen innebär att arbeta i agila team med nyutveckling, förvaltning och test av system som stödjer myndighetens verksamhet. Du kommer att vara en viktig del i att säkerställa kvalitet, användbarhet och stabilitet i komplexa IT-miljöer.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Delta i kravarbete och säkerställa testbarhet
Utforma och underhålla testfall utifrån krav och teststrategi
Genomföra systemtester och stödja verksamheten vid acceptanstestning
Arbeta iterativt i agila metoder, främst Scrum, med aktivt deltagande i planering
Utföra och vidareutveckla testautomatisering (t.ex. Playwright)Kvalifikationer
4-8 års erfarenhet (kompetensnivå 3)
Minst 2 års erfarenhet av test av ärendehanteringssystem
Erfarenhet av att delta aktivt i kravarbete
Erfarenhet av att skapa och underhålla testfall enligt testplan/teststrategi
Erfarenhet av agila metoder, främst Scrum
Erfarenhet av att stödja verksamheten i acceptanstestning
Minst 2 års erfarenhet av testautomatisering med verktyg som Playwright eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Start/Längd
Start: Omgående
Längd: 2 år (option på förlängning 1+1 år)
Plats
Stockholm (på plats hos kund, upp till 50 % distansarbete möjligt)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 05 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521134