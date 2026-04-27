Test Strategy Lead
Vill du vara med och forma hur vi jobbar med kvalitet i hela vår techorganisation? Som Test Strategy Lead hos oss får du inte bara tänka stort - du får också se till att det faktiskt händer. Här bygger du en teststrategi som gör skillnad på riktigt, där kvalitet är en naturlig del av allt vi gör - från första kodrad till färdig leverans.
Vad kommer du att göra?
Du har ett tydligt uppdrag: att äga, utveckla och driva vår övergripande teststrategi. Det betyder att du sätter den tekniska riktningen för hur vi jobbar med kvalitet - men också att du hjälper organisationen att omsätta den i praktiken.
I din vardag rör du dig mellan strategi och verklighet. Ena stunden definierar du principer och ramverk för hur vi ska testa våra system, nästa stöttar du team i konkreta vägval kring testnivåer, metoder eller automatisering. Du blir en naturlig partner till utvecklingsteamen i frågor som rör kvalitet, testbarhet och hur vi bygger in kvalitet från början - inte testar in den i efterhand.
En viktig del av rollen är också att skapa en gemensam bild av hur vi faktiskt ligger till. Genom att samla insikter, analysera kvalitetsdata och lyfta risker hjälper du oss att fatta bättre beslut, till exempel inför releaser eller när vi behöver prioritera om.
Du kommer bland annat att:
sätta och vidareutveckla vår övergripande teststrategi och se till att den används
driva på modernisering inom test, som ökad automatisering, AI-stöd och kontinuerlig kvalitetssäkring
leda och bidra i forum där vi samlar kompetens inom test, kvalitet och säkerhet
identifiera risker, kvalitetsbrister och förbättringsområden och driva förändring
Samtidigt håller du koll på vad som händer i omvärlden inom QA, AI och DevOps och gör det relevant och användbart i vår kontext.
Är du den som kommer att göra det?
Vi tror att du trivs i en roll där du får kombinera helikopterperspektiv med att vara nära verkligheten. Du gillar att sätta riktning och strategi, men vet också att det är i vardagen tillsammans med teamen som den verkliga förflyttningen sker.
Du har många års erfarenhet av att jobba med test, QA eller kvalitetssäkring i komplexa IT-miljöer, och har tidigare varit med och tagit fram eller drivit teststrategier eller kvalitetsramverk. Du har en god förståelse för testnivåer, testdesign och moderna utvecklingssätt och är van att samarbeta nära utvecklingsteam.
Det är också viktigt att du har lång erfarenhet av testautomation och ser värdet av att jobba datadrivet. Du använder gärna data som stöd i analys och beslut, och utforskar hur AI kan förenkla och förbättra både ditt eget och andras arbete.
Som person tror vi att du:
är trygg i att leda och påverka utan att alltid ha det formella mandatet
har lätt för att göra komplexa frågor begripliga för andra
gillar att coacha och dela kunskap
är nyfiken och vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss
Du har en relevant utbildning i grunden eller har skaffat dig motsvarande kompetens genom erfarenhet.
Om Tech på Svenska Spel
På Svenska Spel hanterar vi 10 000 000 transaktioner varje dag, året runt och på sex dagar har vi hanterat samma transaktionsvolym som den största pengaöverföringsappen gör på en månad. Varje dag utvecklar, driftar och supportar vi ett av världens mest avancerade spelsystem, vi är med andra ord ett techbolag som sysslar med spel - inte tvärtom. Det här kommer med ett ansvar, både för folkets drömmar och spänning, men även för deras spelande. Vi flyttar ständigt fram gränserna för vår tech och låter aldrig vår Drömmaskin stå still. Kom och utveckla den med oss!
Vi är Svenska Spel
Svenska Spel är hela Sveriges spelbolag. Vi skapar hållbara och roliga spelupplevelser som bidrar till ett bättre Sverige. Genom spel som Triss, Stryktipset och Oddset ger vi våra fyra miljoner kunder spänning, glädje och drömmar. Våra spel är enkla och trygga och oavsett om man spelar online eller fysiskt, själv eller tillsammans med andra, så ska upplevelsen alltid vara positiv. Vi vill att fler ska spela hållbart hos oss och vår verksamhet ska bedrivas på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Varje år går överskottet till statskassan. Vi är Sveriges största idrottssponsor och investerar nära 300 miljoner kronor årligen i svensk idrott. Vi är modiga, nyfikna och strävar efter enkelhet i allt vi gör samt skapar resultat tillsammans.
Ansökan och kontaktuppgifter
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm eller i Visby med möjlighet till flexibelt distansarbete.
Vi jobbar löpande med urval och intervjuer så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag.
För frågor om tjänsten, kontakta Christian Lindhoff, Chef Corporate Tech, christian.lindhoff@svenskaspel.se
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Team Talent Acquisition, teamta@svenskaspel.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
