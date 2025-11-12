Test rekrytering Extern part
2025-11-12
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hylte kommun i Hylte
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna där våra medarbetares trygghet och utveckling alltid går hand i hand med organisationens vision!
Våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare kan göra skillnad med ditt engagemang. Då vi arbetar med att leverera samhällsservice till våra invånare bidrar du inte bara till din egen utveckling utan även till samhällets utveckling i stort. Vi är stolta över vår kommuns verksamheter och dess cirka 1100 medarbetare.
Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Omsorgsförvaltningen - Omsorg i hemmet
Vi som jobbar inom omsorgskontoret arbetar för att du ska känna trygghet och självständighet även när du inte längre klarar dig på egen hand. Omsorgsförvaltningen ansvarar för omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp. Insatser ges i form av särskilt boende, omsorg i hemmet, stöd och service i hemmet och bostad med särskild service enligt LSS, anhörigstöd och kommunal hemsjukvård. Vi möter våra vårdtagare, brukare, anhöriga och kollegor med öppenhet, engagemang och respekt och tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsplats för alla. Inom enheterna för Omsorg i hemmet är vi totalt ca 90 anställda och gemensamt bedriver vi insatser för ca 400 omsorgstagare i hela Hylte kommun.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som undersköterska med omsorg i hemmet och HSL-insatser i våra verksamheter i Hyltebruk, Unnaryd och Torup. Rollen som undersköterska innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra omsorgstagare. Vi erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete där du får möjlighet att möta andra människor och bidra till en högre livskvalitet. Hos oss erbjuds du ett flexibelt arbete där du skapar en god vardag för den enskilde genom vård och omsorg utifrån individuella behov och önskemål. Det kan handla om att hjälpa till med av- och påklädning, förflyttningar, personlig omvårdnad och HSL-insatser. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du självständigt men också tillsammans med andra i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet. Att arbeta inom omsorg i ordinärt boende (hemtjänst) är ett engagerande arbete med frihet under ansvar.
Varför jobba hos oss? Du får:
Påverkan och närhet - Hos oss är vägen från idé till beslut kort. Vi arbetar nära varandra, oavsett roll eller funktion. Här får du chansen att göra skillnad!
Livskvalitet och friskfaktorer - I vår kommun arbetar vi aktivt med friskfaktorer, vilket gör oss unika. Vårt fokus ligger på det sunda, det friska och salutogena hos människor. Du som medarbetare är värdefull för oss!
Prestigelöshet och enkelhet - Här är det enkelt att jobba, leva och vara. Genom att prioritera samarbeten och skapa attraktiva livsmiljöer gör vi det enkelt och attraktivt att vara verksam här.
Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2025:130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte kommun
(org.nr 212000-1207) Arbetsplats
Hylte Kommun Jobbnummer
9600958