Test och Kalibrering
Thalamus it consulting AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thalamus it consulting AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Din nya tjänst Vår nya kund, Smartoptics Sverige AB expanderar och söker en driven person till deras produktionsteam i Stockholm!
Är du passionerad kring att konfigurera, kalibrera och testa banbrytande optisk nätverksutrustning? Vill du vara en del av en snabb, teknikdriven miljö som formar framtidens telekom? Då kan detta vara nästa steg för dig. www.smartoptics.com
Din bakgrund Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot el eller elektronik. Eftergymnasial utbildning inom el/elektronik är meriterande.
Vi söker dig som
Är en engagerad och praktiskt lagd person som trivs både självständigt och i team
Har förmåga att snabbt anpassa dig till nya teknologier och produkter
Är en serviceinriktad problemlösare som tar ansvar och slutför uppgifter
Har god tidsplaneringsförmåga och öga för detaljerPubliceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Utföra kodning, märkning och spårbarhetsregistrering av optiska transceivermoduler
Genomföra funktionstest, verifiering och kalibrering av nätverksprodukter enligt fastställda testprocedurer
Utföra elektronisk monteringsarbete vid behov enligt arbetsinstruktioner
Genomföra felsökning och grundläggande felanalys av defekta enheter
Utföra visuella och optiska inspektioner enligt kvalitetsstandarder
Säkerställa korrekt hantering, underhåll och kalibreringsstatus av testutrustning
Sammanställa och analysera test och produktionsdata samt rapportera avvikelser och nyckeltal
Arbeta i nära samarbete med produktionsteknik, kvalitet och logistik för att säkerställa effektiva produktionsflödenKvalifikationer
Erfarenhet av testning av elektroniska eller optiska produkter i en produktions- eller laboratoriemiljö
Praktisk erfarenhet av ERP-system för produktionsflöden (Sage X3 är meriterande)
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Din ansökan Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta Sanja Kolar på 070 860 82 52 eller Dennis Palenzovski på 072 648 61 68. Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 20/02-26.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Smartoptics erbjuder: En vänlig och inkluderande kultur där vi uppmuntrar tillväxt och innovation. Hos oss får du tillgång till utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som stärker din karriär, samtidigt som du arbetar med avancerad telekomteknik som gör verklig skillnad på en global nivå.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och ett hälsofrämjande program med bland annat yoga och massage.
Är du redo för nästa steg? Ansök nu och bli en del av resan där vi tillsammans bygger framtidens smartare optiska nätverk en produkt i taget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7080625-1797832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamus.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Jobbnummer
9694083