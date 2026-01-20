Test och Kalibrering

Din nya tjänst Vår nya kund, Smartoptics Sverige AB expanderar och söker en driven person till deras produktionsteam i Stockholm!
Är du passionerad kring att konfigurera, kalibrera och testa banbrytande optisk nätverksutrustning? Vill du vara en del av en snabb, teknikdriven miljö som formar framtidens telekom? Då kan detta vara nästa steg för dig. www.smartoptics.com
Din bakgrund Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot el eller elektronik. Eftergymnasial utbildning inom el/elektronik är meriterande.
Vi söker dig som

Är en engagerad och praktiskt lagd person som trivs både självständigt och i team

Har förmåga att snabbt anpassa dig till nya teknologier och produkter

Är en serviceinriktad problemlösare som tar ansvar och slutför uppgifter

Har god tidsplaneringsförmåga och öga för detaljer

Arbetsuppgifter
Utföra kodning, märkning och spårbarhetsregistrering av optiska transceivermoduler

Genomföra funktionstest, verifiering och kalibrering av nätverksprodukter enligt fastställda testprocedurer

Utföra elektronisk monteringsarbete vid behov enligt arbetsinstruktioner

Genomföra felsökning och grundläggande felanalys av defekta enheter

Utföra visuella och optiska inspektioner enligt kvalitetsstandarder

Säkerställa korrekt hantering, underhåll och kalibreringsstatus av testutrustning

Sammanställa och analysera test och produktionsdata samt rapportera avvikelser och nyckeltal

Arbeta i nära samarbete med produktionsteknik, kvalitet och logistik för att säkerställa effektiva produktionsflöden

Kvalifikationer
Erfarenhet av testning av elektroniska eller optiska produkter i en produktions- eller laboratoriemiljö

Praktisk erfarenhet av ERP-system för produktionsflöden (Sage X3 är meriterande)

Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift

Din ansökan Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta Sanja Kolar på 070 860 82 52 eller Dennis Palenzovski på 072 648 61 68. Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 20/02-26.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Smartoptics erbjuder: En vänlig och inkluderande kultur där vi uppmuntrar tillväxt och innovation. Hos oss får du tillgång till utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som stärker din karriär, samtidigt som du arbetar med avancerad telekomteknik som gör verklig skillnad på en global nivå.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och ett hälsofrämjande program med bland annat yoga och massage.
Är du redo för nästa steg? Ansök nu och bli en del av resan där vi tillsammans bygger framtidens smartare optiska nätverk en produkt i taget.

