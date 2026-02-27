Test & Commissioning Technician
2026-02-27
Om bolaget
TK Elevator Sweden fokuserar på hiss- och rulltrappsmarknaden i Sverige. Verksamheten är indelad i nyinstallation, modernisering, service och reparationer. Förutom vårt eget varumärke TK Elevator Sweden finns även våra dotterbolag Nordic Lift, RC Hiss, Hissteknik i Göteborg, Globus TT, S:t Eriks Hiss samt Stockholms Hiss & Elteknik.
Totalt är vi cirka 400 anställda fördelade över sju regioner: Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Karlstad, Varberg och Nyköping.
TK Elevator är känt för spjutspetskvalitet inom nya hissar och rulltrappor, flexibla moderniseringslösningar samt en erkänt hög servicenivå. Vi profilerar oss även som ett företag med starkt fokus på hälsa och säkerhet.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
I rollen ingår du i ett rikstäckande team med ansvar för driftsättning och färdigställande av hissar inom både nyinstallation och modernisering. Du arbetar med att ta anläggningar hela vägen fram till godkänd besiktning, där du planerar, genomför och dokumenterar provning, driftsättning, finjustering samt hantering av eventuella avvikelser.
Arbetet sker på flera olika arbetsplatser och innefattar programmering, parametrering och optimering av styrsystem, liksom teknisk felsökning inom både el och mekanik. Du ansvarar för att åtgärda besiktningsanmärkningar samt säkerställa att installationer uppfyller gällande kvalitets- och säkerhetskrav.
I rollen ingår även att kontrollera att underleverantörer utför sitt arbete enligt fastställda kvalitetsrutiner. Du samverkar löpande med montage, projektledning, leverantörer, teknisk avdelning samt ackrediterade besiktningsorgan inför installations-, återkommande- och revisionsbesiktningar enligt svensk praxis och EU:s hissdirektiv.
Du deltar i såväl interna som externa möten kopplade till kvalitet, teknik och projektgenomförande. Arbetet utgår från hemmet med servicebil, du rapporterar till Project Manager i Malmö och resor inom regionen förekommer i tjänsten.
Exempel på arbetsmoment
Leda och genomföra Test & Commissioning-moment såsom kontroll av säkerhetskedja, dörrlogik, bromsprov, nivånoggrannhet, drivsystem (VFD/servo), lastprov inklusive överlast samt funktionstester enligt standard och tillverkarens rutiner.
Parametrering och programmering av styrsystem (controller), optimering av drift samt dokumentation inför överlämning till kund och serviceorganisation.
Förberedelse och teknisk samordning inför tredjepartsbesiktning, inklusive säkerställande av komplett T&C- och CE-underlag.
El- och mekanisk felsökning, exempelvis i styrskåp, givarsystem och nödkommunikation/telefon, samt stängning av avvikelser tillsammans med montage och underentreprenörer.
Säkerställa efterlevnad av EN 81-serien samt hissdirektivet 2014/33/EU i både praktiskt utförande och dokumentation.
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom el, automation eller motsvarande arbetslivserfarenhet. (KRAV)
God kunskap inom styr- och säkerhetssystem, inklusive förmåga att läsa elscheman samt arbeta med hisstyrningar och drivsystem. (KRAV)
B-körkort. (KRAV)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. (KRAV)
Tidigare erfarenhet av Test & Commissioning / driftsättning av hissar, inom nyinstallation och/eller modernisering.
Erfarenhet av samarbete med besiktningsorgan såsom DEKRA eller Kiwa i samband med besiktningar i Sverige.
Bakgrund inom mikroelektronik eller arbete med avancerade datasystem och styrsystem.
Erfarenhet av felsökning, mätning och testning inom el-, automations- eller närliggande tekniska installationer.
Kännedom om gällande standarder och regelverk, såsom EN 81, nationella byggregler samt besiktningspraxis (installations-, återkommande- och revisionsbesiktningar).Övrig information
Hos vår kund får du ett fritt och omväxlande arbete med möjlighet att växa i rollen. De erbjuder vidareutbildning och arbetstider vardagar 07-16. Du blir en del av ett sammansvetsat team där gemenskap, glädje och utveckling står i fokus.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Signell
I denna rekrytering samarbetar TK Elevator Sweden med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt
