Test Automation Developer / System Design Engineer

Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg
2026-06-24


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Vill du utveckla systemtester för tunga fordon och arbeta nära felsökning i en tekniskt avancerad miljö? Här får du kombinera C++ med testautomation och systemnivåvalidering.
Här får du arbeta med systemnära testutveckling för tunga fordon i en tekniskt avancerad miljö. Rollen passar dig som trivs med felsökning, analys och att förstå hur komplex funktionalitet beter sig i praktiken.
Om rollen
Utveckla automatiserade tester på systemnivå.
Arbeta med testning av HIL-riggar och trucksystem.
Felsöka resultat från nattliga körningar och rotorsak.
Bidra i ett team som arbetar med testfall utifrån funktionskrav.

Det här kommer du göra
Skapa och vidareutveckla testfall för systemnivå.
Analysera testresultat och avgöra om felet ligger i produkt, ramverk, test eller testobjekt.
Arbeta nära tekniska team för att förstå och verifiera funktionalitet.
Bidra till förbättring av testflöden och kvalitet i leveransen.

Vi söker dig som har
God kunskap i C++.
Erfarenhet av testutveckling eller testautomation.
Stark analytisk förmåga och strukturerat arbetssätt.
Förmåga att felsöka komplexa tekniska problem.
Meriterande med kunskap om fordons- eller truckdomänen.

Teknik & Verktyg
C++
Testautomation
HIL-riggar
Systemnivåtest
EUF-krav

Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Ej specificerat

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-cf64558719f7b0b7".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agile Resources AB (org.nr 559359-5258)
417 53  GÖTEBORG

Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh
neethi.gopinadh@agile.nu
0760203611

Jobbnummer
9977998

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