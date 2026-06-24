Test Automation Developer / System Design Engineer
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2026-06-24
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Vill du utveckla systemtester för tunga fordon och arbeta nära felsökning i en tekniskt avancerad miljö? Här får du kombinera C++ med testautomation och systemnivåvalidering.
Här får du arbeta med systemnära testutveckling för tunga fordon i en tekniskt avancerad miljö. Rollen passar dig som trivs med felsökning, analys och att förstå hur komplex funktionalitet beter sig i praktiken.
Om rollen
Utveckla automatiserade tester på systemnivå.
Arbeta med testning av HIL-riggar och trucksystem.
Felsöka resultat från nattliga körningar och rotorsak.
Bidra i ett team som arbetar med testfall utifrån funktionskrav.
Det här kommer du göra
Skapa och vidareutveckla testfall för systemnivå.
Analysera testresultat och avgöra om felet ligger i produkt, ramverk, test eller testobjekt.
Arbeta nära tekniska team för att förstå och verifiera funktionalitet.
Bidra till förbättring av testflöden och kvalitet i leveransen.
Vi söker dig som har
God kunskap i C++.
Erfarenhet av testutveckling eller testautomation.
Stark analytisk förmåga och strukturerat arbetssätt.
Förmåga att felsöka komplexa tekniska problem.
Meriterande med kunskap om fordons- eller truckdomänen.
Teknik & Verktyg
C++
Testautomation
HIL-riggar
Systemnivåtest
EUF-krav
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Ej specificerat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-cf64558719f7b0b7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977998