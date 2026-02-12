Terminalarbetare till Bring i Uddevalla!
2026-02-12
Är du student eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%? Är du morgonpigg, flexibel och trivs med ett aktivt arbete i högt tempo? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker dig som vill arbeta som terminalarbetare till vår kund Bring i Uddevalla, du kommer främst att arbeta med sortering av gods. Andra arbetsuppgifter som också ingår i rollen som terminalarbetare är städuppgifter både inomhus och utomhus. Du arbetar i team men förväntas samtidigt kunna ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Tjänsten är på deltid med omgående start. Vi ser gärna att du är flexibel och kan vara tillgänglig för arbete 2-3 dagar i veckan. Arbetstiderna är främst förlagda mellan 04:00-08:00 och andra arbetstider kan vara mellan 06:30-18:00 på vardagar, därav ser vi gärna att du har en flexibel tillgänglighet.
Du inleder din anställning med betald upplärning bredvid ordinarie personal, vilket gör att du snabbt kommer in i arbetet. Vi ser gärna att du bor nära arbetsplatsen eller har tillgång till egen bil, då kollektivtrafiken är begränsad till lagret.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är stresstålig, självgående och har en förmåga att ta initiativ. Du arbetar noggrant och effektivt och har en positiv inställning till ditt arbete. Erfarenhet av terminalarbete är meriterande, men stor vikt läggs vid vilja, engagemang och rätt inställning.
Krav för tjänsten:
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Det är meriterande om du har truckkort klass A och B samt truckvana.
Låter detta som ett extrajobb för dig? Sök tjänsten redan idag då vi arbetar löpande med urval och intervjuer! Så ansöker du
