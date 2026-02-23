Terminalarbetare söderort, Natt.
Stabil och kvalitetsmedveten?
Vi söker terminalarbetare till kunds verksamhet strax söder om stan.
Om rollen:
Arbetet går ut på att nattetid sortera inkommande gods för vidare transport. Samt stapling av tomgods etc.
• Meriterande med körkort. B & C,CE.
Arbetet kräver struktur och förmåga att planera din arbetsdag i ett högt tempo med högt ställda kvalitetskrav. Du skall trivas med fysiskt arbete och kunna hålla en positiv inställning till arbetsuppgifter och medarbetare.
Viktigt att kunna upprätthålla en god relation till kunder och anställda. Bidra till konstruktivitet, effektivitet och god stämning.
Behärskar det svenska språket i tal och skrift, håller ett vårdat yttre och har klipp i steget.
Vi erbjuder.
En trygg anställning i ett stabilt företag med över 20 år i branschen. Konkurrenskraftig lön med möjlighet till utveckling och utbildning. Ett inkluderande arbetsklimat med mångfald och högt i tak, där olika perspektiv värdesätts.
Om Maluko Personal & Logistik AB
Ett logistikföretag som väljer både uppdrag och medarbetare med omsorg. Vi tror på en hållbar arbetsmarknad och sätter alltid kvalitet med människan i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
