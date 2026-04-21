Terminalarbetare
Är du student eller har annan sysselsättning på minst 50% omfattning? Vi söker nu flera engagerade och ansvarstagande terminalarbetare som trivs med att arbeta fysiskt där det kan komma varierande arbetstider. Du kommer att arbeta på deltid och ha möjlighet att vara flexibel med kort varsel. Du får också chansen att själv planera och ange din tillgänglighet vecka för vecka.
ArbetsbeskrivningSom terminalarbetare hos vår kund jobbar du dagligen med sortering av paket och gods, ibland med med truck (ledstaplare - A2) som hjälpmedel och vid sorteringsbanor. Du jobbar mot uppsatta hanterings- och kvalitetsmål. Rollen ställer stora krav på kvalitet och säkerhet. Det är av stor vikt att ha mycket god fysik då tunga lyft kan förekomma. I denna roll arbetar man efter gemensamma uppsatta mål tillsammans med ett sammansvetsat team. För att trivas i denna roll ser vi att du är engagerad, ansvarsfull och initiativrik. som ett team och bjuder på god energi och "vi-känsla" på arbetsplatsen.
Arbetstider: Varierande arbetstider måndag-fredag, passen fördelas mellan 4-8 timmar per dag.Publiceringsdatum2026-04-21Kompetenser
Du ska kunna arbeta minst 2-3 dagar i veckan
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Truckkort upp till A2 (ledstaplare)
Körkort och tillgång till eget fordon är ett krav för att ta sig till arbetsplatsen
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564), https://www.yourstaff.se/
721 34 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Regionchef
Fadi Ada fadi@yourstaff.se Jobbnummer
9868213