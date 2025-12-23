Teletekniker Sensor
2025-12-23
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
, Valdemarsvik
, Nynäshamn
, Nyköping
, Norrköping
Försvarsmakten söker en Teletekniker med inriktning mot teknikområdet Sensor
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar fysik träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och skor.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
• Utbildning mot specifikt arbetsområde
Genomförande avdelning Visby
Genomförande avdelning Visby består av två sektioner med olika inriktningar. Som Teletekniker Sensor ingår du i Telesektionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter som teletekniker innebär drift- och underhållsåtgärder på delar av Försvarsmaktens anläggningar. Arbetsuppgifterna består i att både självständigt och i arbetslag utföra tillsyn och underhåll på Försvarsmaktens radarsystem.
Resor i tjänsten och övernattningar på annan ort förekommer.
Klättring i mast och torn är en obligatorisk arbetsuppgift.
Andra arbetsuppgifter med förebyggande och avhjälpande underhåll inom enhetens arbetsområde förekommer. Beredskap kan ingå i arbetsuppgifterna.
Publiceringsdatum 2025-12-23
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med el/teleteknisk inriktning datakommunikation, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga.
• Körkort lägst B (Manuell växellåda).
• Tjänsten kräver arbete på hög höjd.Dina personliga egenskaper
Viktiga personliga egenskaper är att du är självständig, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du är, tekniskt lagd, har god felsökningsförmåga och är kvalitetsmedveten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av elektriskt/eltekniskt arbete
• Kännedom om Försvarsmaktens materiel/utrustningar.
• Instrumentmätteknik.
• Genomförd militär grundutbildning. Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Befattningen är civil.
Befattningen benämns Teleingenjör.
Arbetsort: Visby
Upplysningar
Upplysningar om befattningen,
kontakta Tommy Vikström eller Markus Kotz
Vxl: 010-823 30 00
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
SACO Agnetha Landquist
SEKO Matz Felix
Nås via vx 010-82 33000 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-30.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare
Försvarsmakten
Jobbnummer
9663475
