Teletekniker

Tekniker FMLOG Förråd Västmanland
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar tillsammans med goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata.
FMLOG Försörjning anskaffar, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter, det innebär att planering, transport och kundsupport är viktiga delar i vårt arbete.
Försvarsmaktens Förråd är en del av FMLOG Försörjning och som skapar nytta för Försvarsmakten genom att ta emot och leverera materiel i tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Genom kunskap om hur materielen ska tas emot, lagras, förrådsunderhållas, uppdateras, levereras och även avvecklas är vi delaktiga i att göra FM verksamhet möjlig. Våra attityder och arbetssätt präglas av ömsesidigt förtroende för att kunna leverera försvarslogistik när och där den behövs. Förråd verkar över hela landet och innehåller ett brett sortiment av FM materiel och vi verkar i flera flöden. För att stärka vårt arbetslag och förmåga söker vi en Tekniker. Vårt uppdrag är unikt och ställer stora krav avseende kvalitet, säkerhet och integritet. Vi skall förutom att klara uppdrag här och nu, även rusta för att kunna möta framtida krav. Vi ser att du delar våra ambitioner och hoppas att du vill bli en av oss.
Ditt arbete som Tekniker
Som tekniker innebär det varierande arbetsuppgifter som syftar till att skapa goda förutsättningar, förbättra och stödja både den dagliga och långsiktiga verksamheten.
Arbetsuppgifterna består i första hand i att uppdatera och genomföra förebyggande och avhjälpande underhållsarbete. Huvuddelen av arbetet sker på plats men kan även innebära resor.
Arbetet är omväxlande och utförs i huvudsak på ort i Västmanland . Beredskapstjänstgöring enligt schema ingår i tjänsten. Resor kan förekomma både nationellt och internationellt.
Vi arbetar i en utvecklande miljö präglat av ambition, teknisk kompetens och möjlighet till personlig utveckling. Vi söker dig som gärna tar dig an nya utmaningar och med ansvarskänsla arbetar lösningsorienterat.
Befattningen erbjuder
Har du gymnasieutbildning och arbetat med underhåll tidigare? Är du självgående samtidigt som du är bra på att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt? Då är du kanske vår nya tekniker.
Tjänsten är för dig som är:
• IT-Teknikintresserad
• Strukturerad och vill jobba med frihet under ansvar.
• Vill utvecklas och är serviceinriktad.
• Är en lagspelare.
• Förmåga att hantera flera parallella processer samtidigt.
• Förmåga att se visionärt, ha en analytisk förmåga och att strukturera arbetet.
• Prestigelös
• God samarbetsförmåga och trivs med att arbeta självständigt såväl som i grupp.
• Flexibel och kreativ.
Kvalifikationer
* Gymnasial utbildning med relevant inriktning eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga av arbetsgivaren
• Goda kunskaper i Officepaketet.
• Truckförarbevis
• Körkort lägst klass B manuell växel.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Meriterande kvalifikationer :
* Kunskap i systemen LIFT och PRIO/SAP
• Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet och materiel.
• Erfarenhet av felsökning på komponentnivå och lödning.
• Kunskaper inom uppdatering och felsökning av It-materiel.Publiceringsdatum2025-12-11Dina personliga egenskaper
Du har förmågan att planera arbetet på ett effektivt sätt. Du har ett högt säkerhetstänk. Du har ett stort intresse för IT. Du samarbetar effektivt med andra, har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt och kan genomföra dina åtaganden så de ger resultat. Som person är du noggrann, har förmågan att jobba både i team och självständigt, och bemöter människor på ett bra sätt. Du har god analytisk förmåga och utför uppgifter med hög kvalitet samt är beredd att vidareutbilda dig inom befattningens kompetensområde. Du är öppen, ansvarskännare och trivs med många kundkontakter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse
Placering Västmanland
Ansök senast 260111Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor ber vi dig kontakta TF Sektionschef Göran Lyrmark via växeln 0589-40400
Fackliga representanter
Madelene Ekholm SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via växeln på 0589-40 400.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
