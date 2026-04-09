Telefonist
2026-04-09
Sommarvikarie till Ludvika Kommuns växel
Det börjar med ett samtal. En fråga, ett behov, en människa som söker rätt väg framåt. Du är den som kopplar vidare - inte bara samtal, utan också förtroende, lösningar och första intryck. I Ludvika kommuns växel är du navet där allt hänger ihop.
Om arbetsplatsen och rollen
Kommunikation och växel är en central enhet inom kommunstyrelsens förvaltning med ansvar för kommunens växel, telefoni och kommunikationsstöd. Här arbetar du tillsammans med kollegor som stöttar hela kommunkoncernen - från Ludvika kommun och bolag till externa samarbetspartner och invånare.
Som telefonist arbetar du med att:
förmedla inkommande samtal till rätt person eller funktion
bemanna receptionen i stadshuset och ta emot besökare
svara på frågor och guida rätt i organisationen
ge stöd i telefoniärenden, exempelvis felanmälan och användarsupport
hantera administrativa uppgifter kopplade till verksamheten, såsom vigselbokningar och enklare kansliuppgifter
Du blir en del av en mindre arbetsgrupp där samarbete, ansvar och flexibilitet är avgörande för att vardagen ska fungera smidigt.
Hos oss genomsyras arbetet av Lagandan - där relationer, glädje, lärande och driv formar både arbetsmiljö och resultat. Det innebär att vi bryr oss om varandra, utvecklas tillsammans och alltid strävar efter att ge bästa möjliga service till Ludvikaborna .Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har minst 3 årig gymnasieutbildning, gärna med relevant eftergymnasial inriktning
har god datorvana
uttrycker dig väl på svenska och engelska (ytterligare språk är meriterande, särskilt finska)
har ett starkt servicefokus och trivs i kontakt med människor
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i växel eller reception.
Som person är du:
kommunikativ och lösningsorienterad
noggrann och självgående
stresstålig med förmåga att behålla ett gott bemötande
samarbetsvillig och prestigelös
Anställningsvillkor
Vikariat, heltid/dagtid fr.o.m vecka 23 t. o. m. vecka 35. Tillträde enligt överenskommelse.Kontaktperson för detta jobb
Chef, Lina Ekdahl Holmström 0240-565926
Facklig kontaktperson
Vision, nås via kommunens växel 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 28 april. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
771 82 Ludvika
)
Enhetschef
Lina Ekdahl Holmström lina.ekdahlholmstrom@ludvika.se 0240- 565926
