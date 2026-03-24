Telefonist
Region Jönköpings län / Kundservicejobb / Nässjö Visa alla kundservicejobb i Nässjö
2026-03-24
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Nässjö
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Kontaktcenter
Tycker du om att arbeta med service och vill utvecklas inom serviceyrket? Vill du vara en betydelsefull länk mellan länets invånare och vården? Sök sommarjobb som telefonist på Kontaktcenter i Nässjö!
Rollen som telefonist
Till Kontaktcenter i Nässjö söker vi nu kommunikativa sommarvikarier. Som telefonist hos oss arbetar du med att svara i telefon, lotsa uppringande till rätt person eller enhet samt stödja användningen av e-tjänster. Du besvarar frågor från allmänheten om Region Jönköpings läns verksamhet, både via telefon och funktionsbrevlåda, och hjälper till med jourärenden. Du är en viktig länk i kommunikationen mellan och till länets sjukhus och andra verksamheter inom Region Jönköpings län.
Tjänsten är tidsbegränsad (vecka 25-32) med en varierande tjänstgöringsgrad på 70 %- 90%. Tillträde sker först som timvikarie i maj för introduktion, därefter övergår du till månadsanställning från vecka 25 till den 9 augusti. Arbete kan ske både på vardagar, helgdagar samt dag- och kvällstid.
Din blivande arbetsplats
Kontaktcenter är en central servicefunktion i Region Jönköpings län som hanterar inkommande samtal, e-tjänster och informationsförfrågningar från allmänheten. Läs gärna mer om vår verksamhet här: Logistik och servicecenter, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/logistik-servicecenter/).Publiceringsdatum2026-03-24Profil
För att vara aktuell för tjänsten har du en gymnasieutbildning, goda datakunskaper samt goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skrifligt. Har du erfarenhet av arbete som telefonist eller i liknande serviceyrken är det meriterande. Du som söker är en flexibel och serviceinriktad person. I arbetet som telefonist är det betydelsefullt att du ger ett gott bemötande. Du ska kunna arbeta både i grupp och självständigt. Du är kommunikativ, strukturerad och lyhörd för våra kunders behov av service. Du har en vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder härliga och fräscha lokaler med trivsam arbetsmiljö. Du arbetar med ett sammansvetsat team och får möjlighet att utveckla din serviceförmåga genom att vägleda och hjälpa både länets invånare och de olika verksamheterna inom Region Jönköpings län.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Viorica Gosta på telefon 010-243 01 51. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag och vi ser gärna att du skickar in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är 6 april. Välkommen med din ansökan!
Observera att vi i denna rekrytering har tagit bort det personliga brevet. Du ansöker istället genom att bifoga ditt CV med din ansökan och svara på några frågor som är aktuella för tjänsten. Välkommen med din ansökan!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "S316/26".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9816846