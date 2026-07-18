Telefonintervjuare till samhällsundersökningar - Västerås
Lysio Research AB / Marknadsföringsjobb / Västerås Visa alla marknadsföringsjobb i Västerås
2026-07-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lysio Research AB i Västerås
, Eskilstuna
, Strängnäs
, Flen
, Uppsala
eller i hela Sverige
Tycker du om att prata med människor och vill arbeta med något som bidrar till samhällsutvecklingen? Letar du dessutom efter ett flexibelt deltidsjobb med start i höst? Då kan tjänsten som telefonintervjuare vara något för dig!
Kort om oss
Vi på Lysio Research arbetar med olika typer av undersökningar på uppdrag av offentliga organisationer, akademisk sektor, företag och föreningar. Vi är ett företag som sätter kvaliteten på våra undersökningar och vårt analysarbete i första rummet.
Kort om tjänsten
Som telefonintervjuare samlar du in svar om viktiga samhällsfrågor genom att intervjua personer via telefon. Du följer ett strukturerat frågeformulär och registrerar svaren i ett datorsystem. Arbetet bidrar till undersökningar som ligger till grund för forskning, statistik och samhällsutveckling.
Arbetet utförs på plats på vårt kontor i Västerås.
Tjänsten har start i oktober och omfattar cirka 20 timmar per vecka. Arbetet är huvudsakligen förlagt till vardagskvällar, men det finns även möjlighet att arbeta vissa dag- och helgpass.
Innan arbetet påbörjas genomgår du en obligatorisk introduktionsutbildning. Utbildningen genomförs främst på dagtid under flera vardagar och ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta med undersökningen.
Om dig
Du är flexibel, snabblärd, noggrann och tycker om att prata med människor.
Du har minst ett års sammanhängande arbetslivserfarenhet.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har god datorvana och är bekväm med att använda datorn som ditt främsta arbetsverktyg.
Du har god möjlighet att arbeta vardagskvällar, gärna minst tre per vecka.
Du har möjlighet att delta i den obligatoriska introduktionsutbildningen som genomförs dagtid innan arbetet startar.
Meriterande
Möjlighet att arbeta dag- eller helgpass.
Tidigare erfarenhet av service, kundkontakt eller intervjuarbete.
Vi erbjuder:
Ett deltidsarbete om cirka 20 timmar per vecka.
Ett arbetsklimat där tempot är högt, men där kvalitet och noggrannhet alltid står i fokus.
En arbetsplats där varje medarbetares insats är viktig för helheten.
Fast timlön.
Goda möjligheter till fortsatt arbete efter den inledande anställningsperioden.
Observera att ansökningar endast tas emot via arbetsgivarens webbplats, inte via mejl. Rekrytering sker löpande.
Läs mer om oss på vår hemsida! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lysio Research AB
(org.nr 556883-4757) Kontakt
Narin Barywani narin.barywani@lysio.se Jobbnummer
10005894