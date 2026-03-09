Telecominstallatör till Gruvavdelningen
2026-03-09
Boliden Zinkruvan söker nu en Telecominstallatör till Gruvavdelningen.
Boliden Zinkgruvan bryter malm och producerar koncentrat av zink, koppar och bly. Metaller har en avgörande betydelse för ett modernt samhälle. Det gör oss till en viktig aktör i klimatomställningen. På Boliden Zinkgruvan kombinerar vi långsiktig hållbarhet med digital utveckling och stolt tradition.
Boliden Zinkgruvan finns strax utanför Askersund, nära både natur och storstad. Vi är inte bara Sveriges äldsta och sydligaste gruva i bruk. Vi är en arbetsplats för 460 medarbetare med många olika yrkesroller. Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med varierande uppgifter och stora utvecklingsmöjligheter, även internationellt.
Vi är en verksamhet i ständig utveckling och om du vill vara med på vår resa mot automation så se hit! Just nu söker vi ytterligare en Telecominstallatör för att stärka upp vårt el-team!
Som Telecominstallatör på Zinkgruvan Mining kommer dina arbetsuppgifter bestå av att arbeta med allt från installation, konfigurering till felsökning i olika kommunikationssystem.
Vi har ett eget LTE nät under jord i vår gruva för att kunna köra borriggar och lastmaskiner på automation!
Arbetet är förlagt på dagtid. I rollen som Telecominstallatör kommer du också behandla arbetsorder i affärssystemet SAP.
Krav för tjänsten
• Fullständiga gymnasiebetyg med inriktning mot tele/svagström eller automation
• B körkort
• Minst 4 års erfarenhet av arbete i liknande befattning med telekommunikation/svagström
• Svenska och Engelska i både tal och skrift
Tidigare erfarenhet koaxialkabelnät och/eller fibernät ser vi det som meriterande.
Som person tror vi att du är positiv och noggrann. Du arbetar strukturerat och har lätt att ta eget ansvar. Du har också lätt för att samarbete med andra och uppskattar att arbeta i en verksamhet som är i ständig utveckling. Tjänsten ställer också höga krav på att du både kan arbeta självständigt och i team.
Urval kan komma att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb.
Centrumvägen 1
696 76 ZINKGRUVAN
Fredrik Johansson fredrik.johansson@boliden.com 073 031 70 06
