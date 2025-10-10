Tekniska Montörer Till Teledyne Flir
Hos vår kund blir du en del av ett härligt gäng som arbetar med montering av högteknologiska värmekameror. Här får du chansen att utvecklas och få kunskap inom den senaste tekniken för IR-kameror samtidigt som du får arbeta praktiskt i en varierande roll. Vi söker dig med ett stort intresse för teknik som vill utvecklas på ett företag i framkant.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är världsledande inom sitt område och de växer som bolag. De arbetar med den senaste tekniken i de högteknologiska värmekamerorna som både utvecklas och produceras på bolaget. Du behöver inte någon tidigare erfarenhet från produktion utan ett stort intresse för teknik och ett engagemang att lära dig mer.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult i 6 månader med god möjlighet till förlängning till dig som visar framfötterna. Gör du ett bra jobb och det lilla extra finns även goda utvecklingsmöjligheter i rollen.
Som Montör arbetar du på plats hos vår kund i deras produktion. Du tar del av olika produktionsflöden längs med produktionslinorna där IR-kameror av olika modeller tillverkas. Kamerorna anpassas utifrån kundernas önskemål och monteras sedan till en färdig kamera. Du är med och monterar kamerorna från början till slut.
Du erbjuds
• En närmare inblick i produktionsflöden där du lär dig avancerad teknik och montering
• Trevlig arbetsmiljö i moderna lokaler och härlig stämning bland kollegorna
• En plats hos ett företag som är världsledande inom sitt fält
Dina arbetsuppgifter
• Montering av värmekameror
• Det finns även möjlighet att arbeta med förbättringsarbetet av både teknik och produktionsplanering
• Längs produktionslinan finns teststationer där du säkerställer att hårdvara och mjukvara blivit korrekt monterade och installerade
• Med hjälp av programmet SAP ta fram specifika kundordrar och montera kameran utifrån dem
• På sikt är du även med och kalibrerar värmefunktion och bildkvalité hos kameran
• Optikmontering
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning, gärna inom teknik, elektronik eller liknande
• Har ett teknikintresse och vill arbeta praktiskt
• Har erfarenhet av att läsa och följa tekniska instruktioner
• Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska då språken används dagligen i arbetet
Det är meriterande om du har
• Har tidigare erfarenhet som montör/operatör
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
