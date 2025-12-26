Teknisk utredare inom cybersäkerhet till PTS
2025-12-26
Har du teknisk bakgrund inom telekom och brinner för cybersäkerhet? Vi söker nu en teknisk utredare som vill arbeta med samhällskritiska frågor där teknik, cybersäkerhet och regelverk möts. Hos oss får du vara med och forma framtidens cybersäkerhet och bidra till införandet av den nya cybersäkerhetslagen, NIS2.
Vi jobbar med det alla tar för givet - att kunna kommunicera. Hos oss ser vi till att det fungerar nu och i framtiden, för alla.
Samhällets behov av säker och robust kommunikation har aldrig varit större. För att stärka Sveriges digitala motståndskraft genomför PTS en strategisk satsning där Avdelningen för säker kommunikation har delats upp i två nya avdelningar: Beredskap och säkerhetsskydd respektive Cybersäkerhet. Den nya Avdelningen för cybersäkerhet får en central roll i att säkerställa att Sveriges digitala infrastruktur utvecklas och skyddas för att möta samhällets behov. Avdelningen verkar både på nationell och internationell nivå med cybersäkerhetsfrågor för att säkerställa robusta och säkra nät och tjänster. Vi verkar också för att skydda vår integritet med betrodda digitala tjänster och att uppgifter som behövs för brottsbekämpande ändamål hanteras korrekt. Genom denna satsning stärker PTS sin förmåga att möta samhällets ökande krav på cybersäkerhet.
Om rollen
Som teknisk utredare arbetar du med kvalificerade tekniska analyser och utredningar inom cybersäkerhet och säker elektronisk kommunikation. Rollen har ett tydligt tekniskt fokus och innebär att du bistår myndigheten i förberedelserna inför den nya cybersäkerhetslagen som träder i kraft i januari 2026. Du granskar hur organisationer och företag, framför allt inom telekomsektorn, bedriver sitt säkerhetsarbete och bidrar med tekniska underlag inför beslut och tillsyn. Arbetet är varierat och utvecklande. Du deltar i hantering och analys av säkerhetsincidenter, driver och medverkar i interna och externa utredningar samt bidrar med teknisk kompetens i föreskriftsarbete kopplat till säkerhetskrav enligt cybersäkerhetslagen/NIS2. I rollen ingår även att representera PTS i kontakter med företag, andra myndigheter och organisationer samt att delta i nationellt och internationellt samarbete, inklusive arbete på EU-nivå. Du omvärldsbevakar aktivt teknik- och marknadsutvecklingen inom cybersäkerhet och elektronisk kommunikation och bidrar till att utveckla myndighetens arbetssätt och regelverk. Rollen ger stort utrymme för eget ansvar och möjlighet att påverka inriktningen på ditt arbete utifrån erfarenhet och intresse. Du arbetar nära kollegor med olika kompetenser, såsom jurister, ekonomer och ingenjörer, i en miljö där kunskapsutbyte och utveckling står i fokus.
Om teamet
Enheten för säkra nät och tjänster ansvarar för regelgivning och tillsyn inom säker elektronisk kommunikation. Uppdraget är att säkerställa att kommunikationsnät och tjänster är säkra, robusta och tillförlitliga. Enheten har även ansvar för hantering och analys av incidenter i samverkan med CERT-SE. Hos oss arbetar du i ett öppet och prestigelöst klimat med hög kompetens, stort samhällsfokus och god balans mellan arbete och fritid.
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är samarbetsorienterad och bekväm med att arbeta i en föränderlig miljö. Du har förmågan att anpassa dig vid ändrade förutsättningar och kan hitta nya vägar framåt i uppdrag och arbetsgrupper. Vidare har du god analytisk förmåga och kan uttrycka dig tydligt både muntligt och skriftligt. Dina personliga egenskaper är viktiga, därför kommer vi att lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Civilingenjör eller högskoleingenjör inom datateknik, informationsteknik, eller kandidatexamen i data- eller systemvetenskap alternativt annan relevant teknisk utbildning.
• Minst tre års erfarenhet av kvalificerat arbete inom telekomsektorn.
• Minst två års erfarenhet av arbete med cybersäkerhet.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är även meriterande om du har:
• Utbildning inom cybersäkerhet.
• Certifiering inom cybersäkerhet (exempelvis CISSP, CISA, CCSK, CCAK).
• Erfarenhet från uppbyggnad och drift av nät för elektronisk kommunikation.
• Erfarenhet av tillsyn, granskning eller revisionsliknande metoder.
• Erfarenhet av myndighetsutövning eller regelgivning.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir Handläggare.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Anders Franzén anders.franzen@pts.se
, eller HR-specialist Hedvig Olsson hedvig.olsson@pts.se
För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari.
