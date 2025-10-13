Teknisk utbildare & support
2025-10-13
Dela kunskap som räddar liv - bli vår nya utbildningsstjärna!
På Fogmaker utvecklar vi brandskyddssystem som räddar liv världen över. Nu söker vi dig som brinner för teknik, kunskapsdelning och internationella möten - och som vill vara med och utbilda våra kunder i hur man skyddar människor och fordon på bästa sätt.
Om Fogmaker
Vi är ett globalt bolag med starkt varumärke och ambitiösa tillväxtplaner. Våra system med vattendimma under högt tryck kyler och kväver bränder i motorrum - och finns idag i över 340 000 fordon i nära 70 länder.
Vi är marknadsledande inom bussegmentet i Europa, Mellanöstern och Australien, och våra lösningar används även i skogs-, jordbruks- och entreprenadmaskiner samt flygplats- och gruvfordon.
Din roll - utbildning, support & utveckling
Du blir en viktig del av vår marknadsavdelning, där du arbetar nära våra distributörer och tillverkande kunder världen över.
I rollen får du:
Genomföra tekniska utbildningar - både på plats och digitalt
Ge teknisk support till interna och externa parter
Stötta installationer hos distributörer
Utföra revisioner och följa upp utbildningsinsatser
Skapa utbildningsmaterial enligt våra manualer och regelverk
Resa internationellt för utbildningar, support och revisioner
Vem är du?
Du har en teknisk bakgrund och erfarenhet av att arbeta nära kund - gärna inom utbildning eller support. Du är pedagogisk, kommunikativ och gillar att göra komplex teknik begriplig.
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, vara lösningsorienterad och arbeta både självständigt och i team.
Du behärskar engelska obehindrat - andra språk är meriterande. Du ser resor och möten med människor i olika miljöer som en spännande del av jobbet.
Varför Fogmaker?
Hos oss får du:
En egenutvecklad produkt som gör verklig skillnad
En internationell arbetsmiljö med globala kunder
En prestigelös kultur med glädje, humor och gemenskap
Möjlighet att utvecklas och påverka - både dig själv och andra

Publicering: 2025-10-13

Så ansöker du
Skicka din ansökan via vår hemsida fogmaker.recruitment.simployer.com/careers senast 3 november 2025.
Har du frågor? Ring gärna Ida Bellander på 073-804 40 33 - hon blir din chef.
Välkommen till Fogmaker - där kunskap räddar liv.
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
