Teknisk uppdragsledare
Arctic Group AB / Datajobb / Stockholm
2025-08-27
Vill du vara med och implementera framtidens lösningar inom Identity & Access Management och mjukvaruutveckling? Då kan du vara den vi på Arctic Group letar efter. Det här är en unik möjlighet att fortsätta utvecklas i en omväxlande roll som ger dig utrymme att såväl bredda som fördjupa din kompetens och vara en central del av en spännande förändringsresa.
Arctic Group
Arctic Group är ett svenskt IT-konsultbolag i framkant med lång erfarenhet av cybersäkerhet, integrationstjänster och driftsättning av mjukvaruutvecklingsverktyg. Vi befinner oss i en spännande expansionsfas med mål att utöka teamet för att tillsammans utvecklas och göra världen digitalt säkrare. Med hjälp av Identity & Access Management (IAM) och säker AI bygger vi en hållbar och trygg digitalisering för att uppnå en robust säkerhetsnivå hos våra kunder. Vi är idag drygt 70 fantastiska experter och våra kontor är placerade i Luleå, Sundsvall, Gävle och Stockholm. Kunderna finns både nationellt och internationellt.
Rollen
Vi söker en strukturerad och lösningsorienterad uppdragsledare som vill vara med och driva leveranser inom IT, mjukvaruutveckling och cybersäkerhet. Du kommer att spela en nyckelroll i att driva och koordinera projekt, säkerställa att leveranser sker enligt plan och fungera som en länk mellan teknikteam, kunder och interna intressenter. Beroende på tidigare erfarenhet ser vi också att du bidrar hands-on med implementering och utveckling av säkerhetslösningar som exempelvis olika system för behörighetskontroll alternativt att skapa/förbättra strukturer, mjukvaruutveckling, testning osv.
Exempel på arbetsuppgifter:
Tillsammans med kunder och våra tekniska team leda leveranser inom mjukvaruutveckling och cybersäkerhet.
Stötta projektledare och tekniska team med planering, resurssättning och kommunikation.
Identifiera risker och föreslå lösningar för att hålla projekt/leveranser på rätt spår.
Rapportera status till interna och externa parter.
Bidra till utveckling av våra affärsområden, processer och arbetssätt.
Teamet
Du kommer vara del av ett glatt och samarbetsvilligt team som uppskattar att lära av varandra och ha kul på jobbet. Teamet består av ca 8 specialister och är en mix av erfarna samt nyexaminerade medarbetare som är uppdelade i olika projekt. Alla våra team har en dedikerad Teamledare. Vi jobbar vanligtvis i gruppleveranser ute hos kund utifrån ett agilt arbetssätt, antingen på plats, digitalt, eller "hybrid".
Om dig
Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet inom IAM systemutveckling alternativt mjukvaruutveckling samt några års erfarenhet av att koordinera projekt eller uppdrag relaterat till dessa områden.
God förståelse för olika verktyg inom cybersäkerhet och/eller mjukvaruutveckling.
Gillar att möta kunder och bygga förtroendefulla långsiktiga relationer.
Har god svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av agila arbetssätt, Jira, Confluence eller liknande verktyg.
En anställning hos oss innebär ofta placering i säkerhetsklass vilket kräver säkerhetsprövning och i många fall svenskt medborgarskap samt registerkontroll.
Att ta initiativ och vara prestigelös ur ett problemlösningsperspektiv är egenskaper som vi värdesätter högt, särskilt när det kommer till att tackla komplexa uppgifter och vårda våra kundrelationer. Du är i övrigt van att samarbeta i en dynamisk miljö med flera parallella uppdrag där tydlig kommunikation och att skapa struktur är en självklarhet. Det är viktigt att kunna zooma in på detaljer och tekniska aspekter som påverkar leveransen, och samtidigt kunna se projektets övergripande mål och sammanhang. Är detta något som lockar dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Ta chansen att bli en värdefull del av Arctic Group och vara med och skapa framtidens lösningar.
Vi erbjuder
Hos oss ska alla kunna utvecklas och utmanas i sin yrkesroll och samtidigt hitta en bra balans mellan privatliv och karriär. På Arctic Group råder ett modernt ledarskap och en varm kultur med en tydlig vision, vi tror att samarbete och ansvarskännande team alltid ger det bästa resultatet. Viktiga drivkrafter är också inkluderings- och mångfaldsarbetet där vi är stolta över våra resultat inom både eNPS (Employee Net Promoter Score) = 68 och SHE-index = 74. Utöver det har vi ett generöst medarbetarerbjudande med bland annat anpassade utvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag, rekryteringsbonus, härliga resor utomlands tillsammans och inte minst extra ersättning vid föräldraledighet samt attraktiv och trygg tjänstepension. Sedan 2021 ingår vi i cybersecurity-familjen Allurity, vars vision är att vara den ledande europeiska partnern inom cybersäkerhet.
Ansök redan idag!
Vill du vara med på vår fortsatta utvecklingsresa i ett framgångsrikt företag? Ansök redan idag! Vi går löpande igenom alla ansökningar och kallar till intervju. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
