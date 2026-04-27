Teknisk underrättelseanalytiker
2026-04-27
Vill du göra samhällsnytta och lägga det komplexa informationspussel som bidrar till Sveriges oberoende i världen? Just nu söker vi tekniska underrättelseanalytiker som vill kombinera tekniska kunskaper och omvärldsintresse. På FRA arbetar vi med unika uppgifter - för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag
Som teknisk underrättelseanalytiker hör du till avdelningen för signalunderrättelser. Avdelningen arbetar med att inhämta, bearbeta och analysera material i syfte att rapportera underrättelser till våra uppdragsgivare. Som teknisk analytiker får du kombinera dina tekniska kunskaper med ditt omvärldsintresse.
I rollen som teknisk underrättelseanalytiker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bearbeta och analysera stora informationsmängder, framförallt i form av:
• Utveckling av nya metoder för inhämtning och analys
• Teknisk systemanalys med fokus på signal-, nätverk- och protokollanalys
• Utveckla tekniska lösningar som t.ex. prototyper och webblösningar för presentation från ibland stora och komplicerade datamängder
• Hitta mönster och nya lösningar som bidrar till utveckling av våra förmågor
• Verka som en sammanlänkande funktion mellan olika specialistroller, internt och externt
Arbetet påverkas i hög grad av den snabba teknikutvecklingen och därför krävs det att du håller dig uppdaterad och anpassar arbetsmetodiken därefter.
Resor inrikes och utrikes kan förekomma i tjänsten. På FRA har vi en stark sekretess, därför är det viktigt att du känner dig bekväm med det.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom IT/informationsteknik/IT-forensik/systemvetenskap eller datateknik, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivet
• Goda kunskaper i programmeringsspråk, exempelvis Python, JavaScript, C eller C++
• Erfarenhet av bearbetning och analys av mängddata/metadata eller förvärvat motsvarande kunskap genom studier
• Skriver, förstår och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av ett eller flera av följande områden:
• Utbildning inom statistik eller matematik
• Tidigare erfarenheter från arbete inom underrättelsetjänst, utrikes- och/eller säkerhetspolitik
• Erfarenhet av Postgres, ElasticSearch, Wireshark/Tshark
• Linux, virtualisering och Docker
• Kunskaper om hur API:er byggs och används
• Erfarenhet av applikationsutveckling och/eller systemutveckling
• Kunskaper inom Nätverk/IP/Telekom
• Erfarenhet av grafteoretisk analys av datamängder
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
• Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Självgående - Du tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
• Utvecklingsorienterad - Du har lätt för att ta till dig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Du driver och implementerar förändring.
• Problemlösande analysförmåga - Du arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 40 55. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-05-24. Referensnummer: 2025FRA247-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
