Teknisk testare - Dynamics 365 CE
2025-12-23
Rollbeskrivning
Vi söker en rutinerad teknisk testare för ett uppdrag inom systemområdet Dynamics 365 CE. Du blir en del av ett agilt team som arbetar enligt SAFe och stödjer prioriterad utveckling kopplat till en expansion inom området. Plattformen är central i systemlandskapet och integrationer är därför en viktig del av teamets ansvarsområde.
Planera, genomföra och dokumentera tekniska tester i en plattformsmiljö med integrationer
Testa och verifiera REST API:er samt integrationsflöden
Arbeta med relevanta testverktyg och testautomatisering där det är lämpligt
Bidra i teamets agila arbetssätt enligt SAFe, inklusive kvalitetssäkring i prioriterad utveckling
Felsöka och analysera testutfall tillsammans med teamet (t.ex. via loggar/övervakning vid behov)Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av tekniska tester
Erfarenhet av testverktyg såsom Postman, Playwright och/eller Bruno (eller likvärdiga)
Förståelse för REST API:er
Grundläggande förståelse för Visual Studio och MS SQL Server
Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande
Dynamics 365 CE, Power Platform och Dataverse (entiteter, relationer, fält, säkerhetsroller)
Splunk (övervakning, loggar, felsökning)
XrmToolBox för Dynamics 365
Utbildning/certifiering inom test (t.ex. ISTQB)
SAFe® metodologi
Praktisk erfarenhet av bygg- och deployprocesser (t.ex. Azure DevOps eller Octopus Deploy)
Typescript och React
SQL
C#
Start/Längd
Start: 2026-02
Längd: Till 2026-04 (ca 3 månader)
Plats
Plats: Stockholm, Sverige (hybrid, 50% distans)
Information om urval
Med anledning av jul- och nyårshelgerna påbörjas granskning av inkomna CV:n tidigast 5 januari. Kandidater kan skickas in löpande, men återkoppling sker först efter detta datum.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.
