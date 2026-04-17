Teknisk systemförvaltare
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Region Blekinge ingår i den nationella systemet för kunskapsstyrning som har målet att bidra till en god hälsa som ska vara kunskapsbaserad, säker och individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. Ett område inom kunskapsstyrning är den nationella samverkansgruppen för hälsodata vars uppdrag är att strategiskt styra och stärka det regiongemensamma arbetet med hälsodata
Basenheten Informationstekniks uppdrag innefattar att förvalta och utveckla regionens
informationssystem och teknisk infrastruktur utifrån övergripande strategier samt att leverera och utveckla verksamhetsstöd och servicetjänster.
Vi söker nu en teknisk systemförvaltare till avdelningen it -systemteknik som tillhör basenheten Informationsteknik där även avdelningarna it systemförvaltning vård, it- service, it- infrastruktur, it- utveckling och koordinering ingår. Avdelning it- systemteknik består av 17 medarbetare.
Region Blekinges it- miljö är modern och omfattar hela regionen med samarbeten inom Blekinge men även med andra regioner.
Blekinge erbjuder även en fantastisk miljö utanför kontoret med en underbar skärgård.
Om jobbet
Som teknisk systemförvaltare i Region Blekinge arbetar du inom området som utvecklar och levererar stöd och servicetjänster till alla verksamheter i Region Blekinge.
Inom regionen jobbar vi enligt styrmodell PM3, i vilken vi bestämmer vad vi ska göra. Det är en verksamhetsstyrd modell som skapar värde genom nära samarbete mellan verksamheter och it- organisationen. Detta innebär att du bli en viktig kontakt mot verksamheten där du företräder ditt system ur ett tekniskt perspektiv. Vi jobbar enligt ITIL.
I rollen som teknisk systemförvaltare ansvarar du för ett eller flera system ur ett tekniskt perspektiv. Du ingår i ett driftsteam som utför underhåll av it- system med arbetsuppgifter som installation, konfiguration och uppgradering.
Det kan också innebära delaktighet i upphandlingsarbete när de system ditt team ansvarar för byts ut eller nya upphandlas. Arbetsuppgifter i den tekniska systemförvaltningen är varierande och utifrån din kompetens samt erfarenhet kommer vi erbjuda dig en utvecklande resa.
Om dig
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom it, eller motsvarande kunskap och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdigt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och god kunskap inom applikationsdrift, databasdrift, Windows server samt grundläggande kunskap inom nätverk och IT-säkerhet.
Arbetet kräver goda svenskkunskaper i tal och skrift.
Vi ser att du i linje med våra värderingar är en individ som har förmåga att ta egna initiativ och driva din egen utveckling framåt. Du är analytisk och har förmåga att lägga upp arbete och dokumentation på ett strukturerat sätt. Du arbetar metodiskt, får saker att hända och är inte rädd för att ta tag i utmanande uppgifter.
Du behöver vara en lagspelare där förmågan att samarbeta både inom teamen samt med våra kunder är avgörande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
371 85 KARLSKRONA Arbetsplats
Utveckling och IT Kontakt
Nicklas Sjösten, Vision 0455-736646
9859729