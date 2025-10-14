Teknisk supportspecialist med Linux kunskaper
2025-10-14
Är du redo att bli en del av ett engagerat team och arbeta i en spännande roll som teknisk supportroll? Vi letar efter dig som brinner för att lösa tekniska utmaningar, vara räddaren i nöden och hjälpa kunder samt hantera installation och felsökning.
Vi söker en Teknisk supportspecialist med start så snart som möjligt för en heltidsanställning under 6 månader till att börja med. Det finns mycket goda möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning därefter. Arbetspassen är vardagar under kontorstider men på sikt kan det bli aktuellt med skift som inkluderar helger och kvällar för att ge support när kunder behöver det som mest.
Urvalet sker löpande, så vänta inte med att ansöka eller ta kontakt med oss för att utforska denna spännande möjlighet!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Teknisk supportspecialist kommer du hjälpa kunder och användare att lösa deras problem med uppkoppling, mjukvara och hårdvara över telefon och e-post. Du kommer svara på användarfrågor och hjälpa kunderna med deras problem inom IoT-utrustning och applikationer.
• Tekniskt felsöka hård- och mjukvara
• Hantera incidenter och förfrågningar via de kanaler som används
• Registrera och hantera inkomna eskaleringar
• Hantera övriga förfrågningar relaterade till kunders lösningar, exempelvis RMA-hantering, uppsägningar och tilläggsbeställningar
Du kommer balansera kreativ- och teknisk-problemlösning, kundservice och samarbete för att säkerställa att kunderna kan komma åt och använda den programvara och de resurser de behöver. Arbetet är nära kunder (ej privatpersoner) och andra enheter inom Telia för att lösa problem och hitta förbättringar av processer och lösningar.
Vem är du?
Vi letar efter en passionerad individ med antingen en relevant utbildning inom IT eller en gedigen arbetserfarenhet som motsvarar detta område. Du ska ha god kunskap och praktisk erfarenhet av att arbeta i Linux-miljöer, särskilt Ubuntu.
Kvalifikationer och egenskaper:
• Erfarenhet av en roll som supporttekniker eller motsvarande yrkeskunskaper
• Erfarenhet av att arbeta i Linux
• En grundläggande förståelse för nätverk
• Erfarenhet av SQL
• Goda engelskkunskaper i såväl tal som skrift
Det är meriterande med kunskap/erfarenhet inom:
• Programmering
• Skal-programmering
• Publika/privata moln (Azure, AWS)
• IoT-protokoll så som MQTT
Mer därtill tror vi att du tänker utanför ramarna när det kommer till komplexa problem och har en stark vilja att hitta lösningar. Du är pedagogisk och har förmågan att hantera kommunikationen med olika intressenter. Att arbeta självständigt med en stark följsamhet till etablerade rutiner och metoder är avgörande i denna roll.
Om verksamheten
Vi på Poolia Norr specialiserar oss på att matcha rätt person med rätt plats inom den ständigt föränderliga IT-branschen. Som konsult hos oss får du möjligheten att skaffa bred erfarenhet och arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken
Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens.
