Teknisk support till Lundaman Instrument AB
Bravura Sverige AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-11-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du en lösningsorienterad och serviceinriktad person med tekniskt intresse som vill göra skillnad för kunder varje dag? Hos Lundaman Instrument AB blir du en viktig del av teamet där du ger snabb och personlig teknisk support, hjälper kunder steg för steg till lösningar och bidrar till att verksamheten flyter smidigt. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Lundaman Instrument AB.
Om företaget
Lundaman Instrument är en av Sveriges ledande leverantörer av vågsystem för hjullastare och truckar. I över 30 år har de erbjudit marknaden pålitliga, användarvänliga produkter med fokus på precision, enkelhet och service i toppklass.
Med sitt totalkoncept - försäljning, rådgivning, installation, utbildning, service, specialanpassning, uppdatering och vidareutveckling av produkter och programvaror - är Lundaman en komplett helhetsleverantör.
Företaget har alltid haft användaren i centrum när produkter utvecklas. Från att ha erbjudit ett enklare vågsystem har Lundaman vuxit till att idag leverera en komplett lösning med både hård- och mjukvara som samverkar för att ge användaren maximal funktion och driftsäkerhet. Lundamans produkter är svenskutvecklade och producerade, både hård- och mjukvara, vilket garanterar kvalitet, snabb support och korta beslutsvägar.
Arbetsuppgifter
I rollen som teknisk support hos Lundaman blir du en viktig del av teamet och en uppskattad kontakt för företagets kunder. Huvuddelen av din vardag består av att ge snabb, professionell och personlig telefonsupport, där du tar emot samtal, felsöker tekniska problem och guidar kunderna steg för steg till lösningar. Du följer även upp ärenden noggrant för att säkerställa att varje kund känner sig sedd, trygg och väl omhändertagen.
Arbetet innefattar också tekniska och administrativa uppgifter, såsom att förbereda montagedelar, tillverka kablar, programmera skrivare, dokumentera i CRM-system samt hantera lager och materialflöden. När du har kommit in i rollen finns dessutom möjlighet att delta i fältarbete, vilket ger variation, praktisk erfarenhet och chans att utveckla din kompetens ytterligare.
Ge teknisk support via telefon, felsöka problem och guida kunder till lösningar
Följa upp ärenden och säkerställa att varje kund känner sig trygg och väl omhändertagen
Utföra tekniska och administrativa uppgifter, såsom montering, kabeltillverkning, programmering, dokumentation och lagerhantering
Delta i fältarbete vid behov för praktisk erfarenhet och kompetensutveckling
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av kundsupport eller annan likvärdig serviceinriktad roll, meriterande med teknisk support
Stort tekniskt intresse
God dator- och systemvana
Goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt
Meriterande med B-körkort
För att trivas i rollen som teknisk support hos Lundaman är det viktigt att du är lyhörd och duktig på att hantera människor. Du har förmågan att metodiskt guida kunder genom problem, så att de känner sig sedda och omhändertagna. Du tar ansvar för att följa upp ärenden och lämnar inget halvdant, kundnöjdhet är alltid i fokus.
Vidare ser vi att du är kommunikativ, lösningsorienterad och tekniskt intresserad, med en vilja att förstå system och produkter. Samtidigt är du strukturerad och organiserad, vilket gör att du kan arbeta självständigt, hålla ordning på arbetsflöden och bidra till att verksamheten fungerar smidigt. Rollen passar dig som trivs med att kombinera kundkontakt med praktiskt tekniskt arbete och som vill göra skillnad varje dag genom att ge Lundamans kunder en positiv upplevelse.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid Plats: Malmö Lön: Fast månadslön
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Jessie Borglund jessie.borglund@bravura.se 0721464416 Jobbnummer
9591735