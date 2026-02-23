Teknisk support Östersund
2026-02-23
Vi söker dig som vill ta nästa kliv i karriären! Med ett brinnande intresse för kundservice och teknik blir du en nyckelspelare i att leverera en kundupplevelse i världsklass och att skapa långsiktiga kundrelationer!
Om tjänsten
Som teknisk kundservicemedarbetare är din roll avgörande för goda kundupplevelser och framgångsrik service. Du kommer ta emot inkommande samtal, mail, chatt och hjälpa kunder genom engagerad service och teknisk färdighet där du skapar väl anpassade lösningar för kundens behov.
Du kommer att:
Ta emot inkommande kundsamtal och bemöta kundens behov med professionalism och engagemang
Arbeta administrativt i olika system med uppgifter som mail, chatt och ärendehantering
Erbjuda anpassade lösningar för att bygga värdefulla och långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot uppsatta mål och få löpande stöd och feedback från din ledare
Vårt erbjudande
Lön enligt kollektivavtal via Unionen och Almega.
Två veckors betald utbildning samt kontinuerlig coachning och utbildning i din roll.
Stora möjligheter till karriärutveckling inom företaget.
Friskvårdsbidrag
Modernt kontor i en stimulerande och aktiv arbetsmiljö med teamaktiviteter och roliga händelser för att främja en god gemenskap!
Vi söker dig som
Har ett intresse för kundservice och teknik samt drivs av att utvecklas inom det
Vill äga ärenden och på ett smidigt sätt lösa komplexa problem
Har siktet på framgång - en driven och engagerad stjärna som vill ta sina tekniska färdigheter till nästa nivå!
Trivs med att samarbeta för att uppnå gemensamma samt individuella mål.
Är punktlig och noggrann i ditt arbetsutförande och har ett öga för kvalitet.
Tidigare erfarenhet av service eller support är meriterande, men inget krav - vi ger dig verktyg att lyckas!
Krav för tjänsten
Flytande i svenska i både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Har datorvana
Godkänd gymnasieutbildning
Anställningsform och startdatum
Start: Enligt överenskommelse - vi är flexibla med startdatum.
Anställningsform: Vi erbjuder inledningsvis behovsanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning för rätt person.
Arbetstider: Vår verksamhet är igång dygnet runt - vilket ger goda möjligheter till flexibla arbetstider som fungerar för dig och verksamheten.
Är du redo för nästa kliv i karriären? Tveka inte - Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-09


Responda Group AB
Responda Group
Gustav Hellström gustav.hellstrom@respondagroup.com 076-104 17 82
9757938