Teknisk support

Cheap Energy Charging Stations Sweden AB / Supportteknikerjobb / Kävlinge
2025-08-12


Cheap Charge är ett expansivt företag inom snabbladdning för elbilar, vi etablerar stationer över hela Sverige och har som ambition att bli en av Sveriges ledande aktörer inom publik snabbladdning.
Tjänsten är väldigt bred och kräver att man är flexibel, lättlärd och driven.
Du ska hantera teknisk support av laddare, förbereda laddare i back-end system samt hantera avtal, fakturering och redovisning till kunder och samarbetspartners.
Du ska sköta hemsida med uppdateringar och marknadsföra bolaget på sociala medier samt administrera nyhetsbrev.
Tjänsten kommer att innebära flertalet andra mindre uppgifter och kommer att anpassas efter hand.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: work@cheapcharge.eu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cheap Energy Charging Stations Sweden AB (org.nr 559437-9942)
Teknikvägen 16 (visa karta)
246 43  LÖDDEKÖPINGE

Jobbnummer
9453789

