Teknisk support
Mullvad VPN AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2025-08-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mullvad VPN AB i Göteborg Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
Mullvad VPN är ett svenskt VPN-bolag som drivs för att motarbeta massövervakning och censur. Vi gör det framförallt genom vår VPN-tjänst och vår webbläsare.
Vi tror på ett fritt och öppet samhälle där människor har rätt till personlig integritet; rätt till sina egna tankar och åsikter, och rätten att själva bestämma exakt när och till vilka de vill yttra dem.
Vi är övertygade om att personlig integritet är grundrättigheten som alla andra rättigheter vilar på, och att demokratiska samhällen måste bygga på rätten till personlig integritet för att kunna utvecklas.
TjänstenVi söker en medarbetare till vårt Supportteam på Mullvad. Teamet ansvarar för att ge snabb och professionell support till användare genom att lösa tekniska problem, erbjuda systemstöd och besvara dagliga frågor.
Vem är du
Du gillar att arbeta i team, bidrar med idéer och har ett starkt intresse för IT och att hjälpa andra. Du värdesätter kvalitet, noggrannhet och tydlig kommunikation. Du trivs med att vara på plats på kontoret och ser värdet i det dagliga samarbetet med kollegor. Du är nyfiken, lär dig snabbt och förstår vikten av digital integritet.
Arbetsuppgifter Hjälpa användare via e-post
Felsökning av problem (Linux/Windows/macOS/routrar/Android/iOS)
Testa våra tjänster och appar
Kontinuerligt uppdatera våra guider och FAQ
Kvalifikationer 5+ års erfarenhet av Linux
2+ års erfarenhet av att arbeta med Windows och/eller macOS
Djup förståelse för hur internet och nätverk fungerar
Självgående och van vid att multitaska
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Bosatt i Göteborg
Varför Mullvad?
Vi är ett blandat gäng: från veganer till maratonlöpare, audiofiler till bönder och kaffebryggare. Så vad förenar oss? Vår vilja att leva och andas vårt uppdrag: att göra massövervakning och censur opraktiskt.
Övrig information
Plats: Göteborg, Sverige Start: Så snart som möjligt Omfattning: Heltid, på plats
Detta är en pågående rekrytering och vi vill tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi en bakgrundskontroll för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mullvad VPN AB
(org.nr 559238-4001), https://mullvad.net Arbetsplats
Mullvad VPN Jobbnummer
9450854