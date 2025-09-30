Teknisk support - Designlight Scandinavian AB
2025-09-30
Teknisk support - till Designlight Scandinavian
Har du erfarenhet från kundsupport och försäljning? Har du intresse för teknik och kanske också erfarenhet från elbranschen - som elektriker, installatör eller teknisk rådgivare, som vill ta nästa steg i karriären? - Då kan du vara vår nästa kollega inom teknisk support!
Designlight Scandinavian är ett innovativt företag som är specialiserade på att utveckla och leverera högkvalitativ belysning till konkurrenskraftiga priser till elektriker, fastighetsbolag och industriella kunder, med ett starkt fokus på kundnöjdhet. Designlight finns i hela Sverige med huvudkontor och centrallager beläget i Moheda, mitt i Småland. Läs gärna mer om oss på www.designlight.nu
I denna roll blir du en viktig länk mellan företaget och våra kunder. Ditt fokus blir att leverera professionell service, snabba svar och en stor portion av affärsmannaskap. Du ingår i engagerat team där ni tillsammans ansvarar för support, order samt offerthantering. Med detta följer en självklar strävan efter en smidig och positiv kundupplevelse, med goda relationer och även problemlösning. Våra innesäljare förväntas vara väl insatta kring våra produkter och även stå för lagarbete såväl inom företaget, som externt.
Ansvarsområdena är framförallt:
• Kundsupport och rådgivning.
• Order och offerthantering.
• Kundadministration och reklamationshantering.
• Teknisk support.
VI SÖKER DIG MED
• Yrkeserfarenhet inom kundservice/försäljning.
• God systemvana, gärna från affärs- och CRM-system.
• Förmåga att bygga goda kundrelationer och ett starkt affärsdriv.
• Teknisk förståelse - erfarenhet från el/installation är meriterande.
Rätt inställning och önskade egenskaper betyder allra mest för oss. Vi ser gärna att du har eftergymnasial examen.
VI ERBJUDER
Hos oss får du arbeta i en en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med oss. Om du brinner för kundservice och vill vara en del av ett framgångsrikt team, då är detta rätt plats för dig!
Anställning sker tills vidare, eventuellt med inledande provanställning. Tjänsten är på heltid och placeringsort är Moheda.
Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och sista ansökningsdag är den 12 oktober 2025.
Har du frågor? Kontakta då vårt externa HR-stöd som kommer vara involverad under processen.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Human Solutions
