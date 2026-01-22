Teknisk skribent med it-kunskap
2026-01-22
Är du en god skribent med intresse och kunskap om it-system? Brinner du för att skapa dokumentation som bidrar till bästa möjliga kundupplevelse? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Som teknisk skribent inom it-utveckling skapar du tydlig och användarvänlig dokumentation (manualer, instruktioner, systembeskrivningar) för komplexa tekniska produkter och system, ofta genom ett nära samarbete med andra. Rollen kräver god teknisk förståelse inom områden som mjukvaruutveckling eller infrastruktur och stark språklig precision, både på svenska och engelska.
Du kommer att arbeta med att skapa och uppdatera användarhandböcker, felsökningsguider, API-dokumentation, tekniska specifikationer och utbildningsmaterial. I rollen ingår att strukturera dokumentation för att förbättra läsbarhet och användarvänlighet. Du kommer även att kvalitetssäkra, dvs. säkerställa att informationen är korrekt, koncis och målgruppsanpassad.
Bland dina arbetsuppgifter kan även ingå arbete med kravhantering av tekniska produkter.
I rollen kommer du att samarbeta med utvecklare, testare, projektledare och andra experter för att förstå produkten.
Du tillhör avdelningen Digital infrastruktur som har fokus på nationell digital infrastruktur för sektorn hälsa, vård och omsorg. Avdelningen arbetar främst med att skapa förutsättningar för interoperabilitet, samverkansarkitektur, extern samverkan, och kraven som kommer i och
med EHDS. Vi baserar vårt arbetssätt på agila metoder och nyttjar ramverket SAFe som stöd för det.
Om dig
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper då de är avgörande för hur du kommer att trivas och lyckas i rollen. Därför söker vi dig som är van att själv ta ansvar för dina uppgifter, tar initiativ och driver dina processer framåt. Du kommer att ha många kontakter i din roll och vi förutsätter att du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga.
Vi ser även att du har en pedagogisk förmåga där du kan förklara it-nära lösningar på ett tydligt och anpassat sätt till mottagaren. Myndigheten utvecklas och du uppskattar och ser möjligheter i förändring.
Vi söker dig som har:
• relevant utbildning inom it samt eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• minst tre års erfarenhet som teknisk skribent eller motsvarande teknisk roll inom it
• erfarenhet av att producera dokumentation för underhåll, test, felsökning eller användning av it-system eller it-nära produkter
• förmåga att förstå komplexa it-lösningar och omsätta den i tydlig och målgruppsanpassad text
• mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet från sektorn hälsa, vård och omsorg
• erfarenhet av att skapa omfattande instruktionsböcker och utbildningsmaterial
• erfarenhet av arbete med kravhantering av it-nära produkter
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Tf Enhetschef Ulrika Engebladh: 010-458 62 61
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Elisabeth Axelsson: 010-106 08 98
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 13 februari 2026. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan de båda orterna.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
