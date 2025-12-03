Teknisk Skribent / Illustratör
2025-12-03
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
Teknisk Skribent till Multiply - där teknik, design och data möts
Vi söker en teknisk skribent/illustratör som brinner för att göra komplex teknik begriplig. Hos Multiply blir du en del av vårt Safety & Lifecycle-team, där teknisk dokumentation, visualisering och kunskapsöverföring är centrala delar av vår leverans till industrin.
Du kommer också bidra till VisFlow och Multiply Academy, där tekniska instruktioner och visualiseringar används för att skapa strukturerad, spårbar och datadriven förståelse.
Dina ansvarsområden
Skapa tekniska instruktioner, illustrationer och manualer
Visualisera underhålls- och reparationsprocesser
Dokumentera med hög kvalitet på svenska och engelska
Samarbeta med ingenjörer, utvecklare och domänexperter
Bidra till kunskapsbaser, utbildningsmaterial och VisFlow-relaterade instruktioner
Skallkrav
Relevant utbildning inom teknisk dokumentation, illustration eller liknande
Dokumenterad erfarenhet som teknisk illustratör
Goda kunskaper i svenska och engelska
Svenskt medborgarskap (krav från kund och säkerhetsklassning)
Meriterande
Erfarenhet från försvarsindustrin
UPTIME 4 eller XML/CMS-baserade verktyg
Erfarenhet av instruktioner för mjukvara
Kunskap inom S1000D
Photoshop / Adobe Illustrator
Älskar du teknik, struktur och visuellt lärande? Då är detta rollen för dig. Så ansöker du
