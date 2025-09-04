Teknisk Säljare till ZRS Testing Systems
2025-09-04
Har du ett starkt teknikintresse och en bakgrund inom exempelvis fysik eller liknande?
Vill du kombinera tekniska diskussioner med kundkontakt och arbeta rådgivande för att hitta skräddarsydda lösningar? Då kan du vara den vi söker till rollen som Teknisk Säljare till ZRS Testing Systems - det familjära bolaget där avancerad teknik möter långsiktiga kundrelationer.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
ZRS Testing Systems är ett ackrediterat kalibreringslaboratorium med verksamhet inom test- och mätteknik. Bolaget erbjuder innovativa lösningar inom materialprovning, kvalitetskontroll och kalibrering, och har under lång tid etablerat sig som en pålitlig partner för kunder i flera olika branscher. Systemen de levererar är avancerade testsystem och instrument som används i laboratorier för forskning, kvalitetskontroll och inspektion. ZRS representerar och är återförsäljare för tyska ZwickRoell som är världsledande på sitt område.
Som Teknisk Säljare blir du en viktig länk mellan kundens behov och företagets tekniska lösningar. Rollen innebär långa säljcykler med fokus på rådgivning, tekniska diskussioner och att tillsammans med kunden hitta skräddarsydda lösningar. Du får möjlighet att kombinera ett starkt teknikintresse med en utåtriktad roll där relationsbyggande är centralt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Bygga och vårda långsiktiga relationer med befintliga och nya kunder
Föra tekniska dialoger och presentera kundanpassade lösningar
Demonstrera avancerade testsystem och instrument
Upprätta och följa upp offerter, avtal och projekt
Arbeta nära det tekniska teamet och leverantörer för att säkerställa kvalitet och kundnöjdhet
Genomföra möten både fysiskt och digitalt
Delta i marknadsföringsaktiviteter och bidra med teknisk kompetens
OM DIG
Vi söker dig som har en bakgrund inom exempelvis fysik eller närliggande område och som trivs i en roll där teknik och kundkontakt möts. Erfarenhet från försäljning inom B2B med teknikfokus är meriterande, men din tekniska förståelse och förmåga att skapa förtroende i dialoger är avgörande.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett genuint teknikintresse och förmåga att sätta dig in i olika typer av verksamheter och komplexa system
Tycker om att arbeta rådgivande och i nära dialog med kunder
Är duktig på att bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
Är självständig och ansvarstagande i ditt arbete
Har B-körkort och trivs med regelbundna resor i Sverige
KONTAKT
I den här rekryteringen samarbetar ZRS Testing Systems med Committo. Välkommen att kontakta Rebecca Oldenfeldt på +46 703 01 32 98 eller rebecca.oldenfeldt@committo.se
för mer information. Då intervjuer och urval sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
OM ZRS TESTING SYSTEMS
ZRS Testing Systems AB grundades 2004 i Göteborg och är idag en ledande leverantör av materialprovningsutrustning och komponentprovningssystem för både förstörande och oförstörande provning. Med verksamhet inom försäljning, service och kalibrering verkar vi i hela Skandinavien.
Vi är ett familjärt företag och ackrediterat laboratorium sedan 2007. Våra skräddarsydda lösningar används av kunder inom bland annat produktions-, tillverknings- och läkemedelsindustrin samt av laboratorier för forskning och kvalitetssäkring. Vi representerar och är återförsäljare för tyska ZwickRoell, världsledande inom materialprovning.
Tillförlitlighet är vårt ledord och våra kunder ska alltid kunna lita på att produkter och tjänster från ZRS är korrekta, högkvalitativa och uppfyller gällande standarder. Vi erbjuder flexibel support genom hela processen, från försäljning till leverans och kalibrering, och våra erfarna medarbetare säkerställer den bästa lösningen för varje behov.
