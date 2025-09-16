Teknisk säljare till kund!
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Ludvika Visa alla säljarjobb i Ludvika
2025-09-16
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Fagersta
, Säter
, Borlänge
eller i hela Sverige
Är du en relationsskapande och affärsdriven person med intresse för teknik? Nu söker vi en teknisk säljare som vill bidra till att utveckla kundrelationer och affärer. Låter det som en roll för dig? Ansök idag!
OM TJÄNSTEN
I rollen som teknisk säljare blir du en del av ett kompetent och engagerat team där du får arbeta nära både kunder och kollegor. Du får ansvar för att skapa långsiktiga relationer, förstå kundernas behov och presentera innovativa lösningar.
Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan teknik och affärer och vill vara med och påverka försäljningsstrategier.
Du kommer arbeta på plats i Ludvika med möjlighet till visst distansarbete.
Du erbjuds
• En utvecklande roll i ett företag med hög teknisk kompetens
• Möjlighet att påverka affärsutveckling och driva projekt från idé till genomförande
• En arbetsmiljö präglad av samarbete, innovation och engagemang
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
• Identifiera kundbehov och föreslå rätt lösningar
• Driva hela säljprocessen: prospektering, offert, förhandling och avslut
• Följa upp marknadstrender och bidra till att utveckla säljstrategier
• Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
• Presentera produkter och lösningar på ett inspirerande och övertygande sätt
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av teknisk försäljning eller annan relevant säljroll
• Är en skicklig förhandlare och van vid att arbeta mot uppsatta mål
• Har en universitetsexamen inom relevant område och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av B2B-försäljning
• Bakgrund inom teknik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114522". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9509998