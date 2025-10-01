Teknisk säljare till FAS Converting Machinery
Vill du kombinera ditt teknikintresse med internationell kundkontakt? Då kan det här vara rollen för dig! Hos oss får du det bästa av två världar - ett familjärt bolag där alla känner alla, samtidigt som vi jobbar globalt med kunder från hela världen. Just nu söker vi en ny kollega som brinner för teknik, gillar att vara ute hos kund och vill växa i en internationell roll.
Nu söker vi en Teknisk säljare med fokus på internationella kunder!
Placering - Malmö/Arlöv
Resor ingår i rollen - ca 60 dagar/år inom Europa
Vad gör FAS Converting Machinery?
FAS Converting Machinery är det lilla bolaget med de internationella kunderna, stora som små. Vi är ett teknikbolag som sedan 1978 utvecklar, bygger och säljer maskiner för konvertering av plastfilm till påsar på rulle. Vi tar stor stolthet i att vara en del av lösningen till en mer hållbar och cirkulär produktion genom att utveckla robusta och energioptimerade maskiner som är en del av värdekedjan i att återvinna plast till nya produkter. Sedan början av 2024 är vi en del av den USA-baserade CMD koncernen som är teknikledande inom vår bransch. Tillsammans är vi nästan 250 kollegor, varav ungefär 25 i Arlöv.
Teknisk säljare - en roll att utvecklas i!
Som Teknisk säljare kommer du att arbeta med försäljning av våra maskiner och med fokus på Europa. Försäljningen sker både direkt till slutkund och genom agenter. Du utvecklar främst nya marknader och kundrelationer där vi tidigare inte nått ut tillräckligt, men även bearbetning av befintliga kunder och agenter ingår i rollen. För att bli framgångsrik i den här rollen och skapa långsiktiga affärsrelationer är en av dina mest prioriterade uppgifter att boka ut dig på besök.
Du utgår från vårt kontor i Arlöv och reser ca 60 dagar per år för att träffa kunder, partners och utveckla affärsrelationer. Du rapporterar till Försäljningschef Joakim som också kommer vara en person du samarbetar mycket med.
Några arbetsuppgifter som ingår i rollen:
Driva hela säljprocessen - från första kontakt till offert, förhandling och avslut
Besöka kunder och delta på branschmässor (ca 60 resdagar/år)
Stärka FAS närvaro i Europa och hjälpa oss att ta nya marknadsandelar.
Arbeta med marknadsaktiviteter, t.ex. nyhetsbrev, LinkedIn och mässor
Tätt samarbete med våra tekniker och ingenjörer för att skapa rätt lösningar för varje kund
Vem är du?
Vi tror att du är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i mötet med människor. Kanske jobbar du idag som teknisk säljare eller servicetekniker - eller så har du annan erfarenhet av tekniska miljöer och är redo att ta nästa steg in i försäljning.
För oss är personlighet viktigare än perfekt CV - vi söker dig som har driv, vilja att lära och tycker att det låter kul att bygga långsiktiga relationer i en internationell miljö.
För rollen krävs:
Har god teknisk förståelse - gärna av maskiner och produktion - eller stort teknikintresse
Har erfarenhet av B2B-försäljning eller kundkontakt
Är social, lyhörd och trivs med att resa
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (Ytterligare språkkunskaper är ett stort plus!)
Har B-körkort
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du en roll där du verkligen gör skillnad - både internt och för våra kunder. Vi jobbar med frihet under ansvar och stöttar varandra i vardagen.
En internationell roll med spännande resor och kontakter
Möjlighet att växa och utvecklas i takt med bolaget
Vara en del av ett erfaret, hjälpsamt team där det är lätt att trivas
Arbeta med teknik i framkant och bidra till en hållbar omställning
Vi har korta beslutsvägar, nära till skratt och en kultur där vi hjälps åt - oavsett titel eller avdelning. Välkommen till ett företag där du är med och bygger framtiden, på riktigt.
Välkommen med din ansökan!
Du är varmt välkommen att söka via ansökningsformuläret.
I den här rekryteringen gör vi ett löpande urval. Dock tar vi en paus i rekryteringen under v.29-31 och återkomer till dig igen under v.32.
I den här rekryteringsprocessen samarbetar vi med Roi Rekrytering.
Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lukas Drelich - lukas.drelich@roirekrytering.se
Varmt välkommen med din ansökan!
