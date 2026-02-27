Teknisk Säljare
Har du en byggteknisk kompetens med ett starkt driv? Då kan tjänsten som teknisk säljare hos Bo Andrén AB vara helt rätt för dig! Läs vidare och ansök redan idag!
I rollen som teknisk säljare har du ett tydligt fokus på att bearbeta arkitekter, konsulter, byggentreprenörer och andra aktörer i det föreskrivande ledet, med målet att BOAs produkter och lösningar väljs i projektens tidiga skeden.
Utöver den externa försäljningen kommer du även att vara en viktig intern resurs genom att bidra med ditt tekniska kunnande i arbete kopplat till sortimentsutveckling, produktutvärderingar och teknisk rådgivning.
I rollen kommer du att arbeta med:
Utveckla och underhålla relationer med arkitekter, konsulter, byggherrar och andra föreskrivare
Proaktivt boka och genomföra produktpresentationer samt delta i mässor och branschevent
Driva föreskrivningsarbete och skapa tidig position i projekt
Delta i projektmöten och kundbesök samt hålla tekniska presentationer
Ta fram tekniska underlag och lösningsförslag till projekt
Fungera som tekniskt stöd internt och bidra till sortiments- och produktutveckling
Delta i utvärdering och test av nya produkter och leverantörer och bidra med feedback från marknaden
För att lyckas i rollen har du:
Relevant teknisk utbildning, t.ex. byggnadsingenjör, högskoleingenjör eller har motsvarande erfarenhet
God förståelse för byggprocessen och projektflöden (projektering upphandling utförande)
Förmåga att läsa och förstå tekniska underlag/ritningar och omsätta det i produktval
B-körkort.
Svenska och engelska i tal och skrift
Rollen passar dig som är social och proaktiv, trivs med att bygga relationer och samtidigt vill arbeta nära teknik och produkt.
Bo Andrén erbjuder dig:
Central och viktig roll i ett välmående och lönsamt företag
God sammanhållning och ett team som värnar om trivseln
En arbetsplats med låg personalomsättning och gott rykte i branschen
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Bo Andrén med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Bo Andrén AB:
BOA levererar byggskivor till Svensk Byggindustri över hela Sverige. Våra skivor kommer från producenter i hela världen och vi väljer med omsorg ut kvalitetsprodukter till vårt breda sortiment som passar in i vår hållbarhetslinje för en giftfri, ansvarsfull och hållbar byggbransch. Med kunden i fokus och med den modernaste logistiken är vi en av de ledande skivleverantörerna i Sverige. Ersättning
