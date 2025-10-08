Teknisk säljare
En nyckelroll i ett globalt teknikbolag med höga ambitioner och stora drömmar!
Vad händer när du kombinerar teknisk innovation med affärsdriv - och stark teamkänsla? Hos HellermannTyton Sverige tror vi att framgång byggs tillsammans. Medarbetare, kunder och partners - det är i mötet mellan människor som de bästa lösningarna uppstår. Nu söker vi en Säljare som vill vara med på den resan framåt. En person som brinner för affärsutveckling, relationsbyggande och att skapa resultat - tillsammans med sina kollegor.
I rollen som säljare
• får du möjlighet att arbeta både mot grossister och slutkunder, med fokus på att utveckla affären genom nya arbetssätt och ökad närvaro hos framförallt våra slutkunder. Du blir en viktig del av vårt säljteam och ansvarar för din region - men du har alltid kollegor att bolla idéer med. Här planerar du själv dina kundbesök, bygger relationer och driver försäljningen framåt. Du rapporterar till försäljningschefen för Sverige och har möjlighet att ta extra ansvar inom områden eller kundsegment som du brinner lite extra för.
Vi gillar att nå resultat och att arbeta smart - därför jobbar vi med CRM och har tydliga mål för våra viktigaste KPI:er. Och gillar du att utvecklas? Här finns gott om möjligheter att växa!
Vi söker dig som
• har ett starkt affärsdriv, gillar att ta egna initiativ och har lätt för att skapa kontakt med både grossister och slutkunder. Du har gedigen erfarenhet av försäljning, gärna inom teknik eller liknande bransch, men viktigast är din nyfikenhet och vilja att lära dig nytt. Du är social, strukturerad och trivs med att arbeta självständigt - men uppskattar också att vara en del av ett team där man hjälper varandra.
Teknisk förståelse är viktigt, men du behöver inte vara ingenjör - är du är lösningsorienterad och gillar att göra affärer kommer du långt. Eftergymnasial utbildning inom försäljning eller teknik är meriterande och du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
en nyckelroll i ett globalt teknikbolag med höga ambitioner och stora drömmar. Hos oss satsar vi på våra medarbetare, idéer uppmuntras och ansvar kombineras med förtroende. Här värdesätts människor som vågar tänka nytt, agera tydligt och bidra till långsiktiga affärer och hållbar utveckling. Du kommer att ha möjlighet att ta extra ansvar inom specifika områden eller kundsegment, och det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa i rollen. Du blir en del av en global koncern med stark lokal närvaro - där kvalitet, innovation och professionalism genomsyrar varje del av verksamheten.
Redo för nästa steg? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi jobbar med löpande urval. Har du frågor om tjänsten? Kontakta Made for Sales.
Välkommen med din ansökan!
HellermannTyton är en ledande global aktör inom kabelhantering. Våra lösningar används i allt från elbilar och solceller till datacenter och industriella miljöer - överallt där det måste fungera på riktigt. Vi växer - men aldrig på bekostnad av vår kultur. Vi jobbar nära varandra, delar vår kunskap och tror på ett ledarskap som bygger tillit, engagemang och utveckling.
