Teknisk Säljare
Vill du arbeta i en roll där teknik, hållbarhet och förtroende möts? Som teknisk säljare inom Wallenius Water Innovation kommer du med hjälp av innovativa lösningar kunna vara med och påverka utvecklingen till en mer effektiv och miljösmart industri. Vi söker därför dig som vill vara en nyckelperson i Wallenius Waters fortsatta mission och tilllväxt.
I rollen som Teknisk Säljare blir du en betydelsefull del i Wallenius Water Innovations tillväxtresa. Du arbetar nära våra kunder inom svensk industri och hjälper dem att förbättra arbetsmiljö, effektivitet och hållbarhet. Rollen kombinerar teknik, affärsutveckling och rådgivande dialog - och du blir en nyckelperson i att skapa långsiktiga kundrelationer.
Du får en gedigen introduktion där du tar över delar av en befintlig portfölj samtidigt som du bygger upp egna nya kundrelationer. Din vardag kommer bestå av intressanta kundmöten, dialoger med beslutsfattare, prospektering, nätverkande och uppföljning av projekt som oftast sträcker sig över längre tid. För att trivas behöver du vilja vara där verksamheten sker - hos kunderna - och samtidigt uppskatta flexibiliteten i att själv planera och driva ditt arbete framåt.
Vi söker dig som känner nyfikenhet inför teknik, trivs i industrimiljöer och vill arbeta i en roll där både kunskap och framåtdriv är viktiga framgångsfaktorer. Du har gedigen erfarenhet av försäljning och har troligen arbetat med produkter eller system som installeras hos kund. Teknisk utbildning och erfarenhet från bearbetande eller producerande industri är meriterande men inte ett krav - det viktiga är att du vill förstå kundens vardag och kan omsätta behov till lösningar.
Du är trygg i att skapa relationer, bygga förtroende och driva dialoger med både operativa och strategiska kontaktytor. Du gillar att samarbeta men har även modet och självständigheten att fatta egna beslut när det behövs. Uthållighet, prestigelöshet och förmågan att prioritera är egenskaper som kommer hjälpa dig att lyckas.
Vi erbjuder dig
Det här en roll där du kan bidra till både miljönytta och kunders produktivitet, med teknik som bevisat sparar tid, resurser och kemikalier. Du blir del av ett kompetent, vänligt och engagerat team där man hjälps åt, lär av varandra och där kulturen präglas av långsiktighet och omtanke.
Vi erbjuder:
En fri och förtroendebaserad roll med stort eget ansvar
Stöd från erfarna kollegor som gärna delar kunskap
Möjlighet på sikt att utvecklas mot större ansvar, ledarskap eller internationella marknader
Hybridarbete
En arbetsplats där du som individ blir sedd och där människor stannar länge för att de trivs
Vi tror att mångfald skapar bättre affärer, bättre lösningar och bättre arbetsplatser. Därför välkomnar vi sökande oavsett bakgrund eller erfarenheter.
Är du nyfiken på rollen? Skicka gärna in din ansökan - vi hanterar urvalet löpande. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Made for Sales Rekryteringskonsult Ida Ekendahl.
Om Wallenius Water Innovation
Wallenius Water Innovation utvecklar UV-baserade system för rening och kontroll av processvätskor och vatten inom industrin. Tekniken bygger på 20 års erfarenhet och kommer ur den framgångsrika Pure Ballast-teknologin. Bolaget ägs av Wallenius/Soya-koncernen, en långsiktig och värderingsdriven ägare med fokus på miljö, innovation och kvalitet.
Företaget består idag av cirka 15 medarbetare med hög teknisk kompetens och en kultur där samarbete, utveckling och välmående står högt. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas med målet att fördubbla omsättningen varje år de kommande åren. Här får du vara med och bygga något som verkligen gör skillnad - både för kunderna och för miljön. Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb.
https://madeforsales.se
För detta jobb krävs körkort.
