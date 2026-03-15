Teknisk Säljare - StormWater Solutions
ViaCon är ledande inom infrastrukturslösningar. Med starka nordiska traditioner genomsyras ViaCon av effektivitet och ett hållbart synsätt, vilket kännetecknar allt de gör. Företagets långsiktighet präglar deras vision och smarta, framtidsinriktade lösningar inom broar och kulvertar, geoteknik samt dagvattenhantering. ViaCon fortsätter forma och leda branschen.
Nu söker vi en ny medarbetare som ska arbeta med teknisk försäljning inom affärsområdet StormWater Solutions.
Om rollen
Inom StormWater Solutions arbetar ViaCon med lösningar för att hantera, fördröja och lagra dagvatten - ett område som växer snabbt i takt med ökade krav på hållbar stadsutveckling och klimatanpassning.
ViaCon erbjuder bland annat tanklösningar och system för hantering av regnvatten som används i allt från stadsutvecklingsprojekt och bostadsområden till stora logistikområden, industrier och datacenter.
I rollen arbetar du med projektrelaterad försäljning där du identifierar behov, tar fram lösningar och driver affärer tillsammans med olika aktörer i projektkedjan. Du kommer arbeta nära kunder, konsulter och entreprenörer och vara en viktig del i att utveckla affären inom dagvattenlösningar på den svenska marknaden.
En stor del av rollen handlar om att förstå projekten tidigt, skapa relationer och vara med i dialogen kring vilka lösningar som är bäst lämpade för varje projekt.
Du arbetar nära kollegor inom ViaCon och samarbetar med tekniska specialister samt andra säljare för att utveckla affärer och skapa långsiktiga kundrelationer.
Tjänsten utgår från Stockholm, men för rätt person finns möjlighet att utgå från annan ort i regionen, exempelvis Linköping upp till Gävle. Resor ingår i tjänsten för att träffa nya och befintliga kunder.
I rollen som säljare inom StormWater Solutions arbetar du nära kunder och projektaktörer för att hitta rätt lösningar inom dagvattenhantering och vattenlagring.
Du kommer bland annat att:
Driva och utveckla försäljningen inom StormWater Solutions
Arbeta med projektrelaterad försäljning mot aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen
Identifiera behov och presentera tekniska lösningar för kunder och projektparter
Bygga och utveckla långsiktiga relationer med konsulter, entreprenörer och andra nyckelaktörer i projektkedjan
Följa projekten från tidig dialog till genomförande
Samarbeta internt med kollegor inom olika affärsområden för att utveckla kundlösningar
Kundbilden är bred och innefattar bland annat konsulter, fastighetsutvecklare, entreprenörer, markentreprenörer samt kommuner och större fastighetsägare.
Bakgrund
Vi söker dig som har en god förståelse för hur affärer drivs inom bygg- och anläggningsbranschen och hur olika aktörer samverkar i projekt.
Du kan exempelvis ha erfarenhet som:
Projektsäljare inom bygg, anläggning eller VVS
Säljare av tekniska lösningar mot entreprenörer eller projektorganisationer
Arbetat i en roll nära byggprojekt, exempelvis hos leverantör, entreprenör eller konsult
Vi ser även att du:
Har en teknisk förståelse eller bakgrund inom bygg, anläggning eller installation
Trivs i en roll med många kontaktytor och där relationer är avgörande för affären
Har förmågan att arbeta självständigt och driva affärer framåt
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Har B-körkortDina personliga egenskaper
Som person är du affärsdriven, relationsskapande och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du arbetar långsiktigt med kunder och projekt och där resultat skapas genom samarbete och förståelse för kundens verksamhet.
Du är strukturerad i ditt arbete och har en god förmåga att identifiera affärsmöjligheter. Samtidigt är du lyhörd och har lätt för att bygga förtroende hos olika typer av aktörer inom branschen.
Du erbjuds
Ett varierande och spännande arbete med frihet under ansvar och stora möjligheter att planera ditt arbete. Du får en viktig roll i ett bolag med stark marknadsposition och fokus på hållbara infrastrukturlösningar.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbetet är nära och där kunskapsutbyte och utveckling är en naturlig del av vardagen. Inom ViaCon finns goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm, med möjlighet att utgå från annan ort i regionen (cirka Linköping-Gävle)
Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Rekryteringsprocessen sker i samarbete med Professionals Nord där du blir direktanställd hos Viacon AB Sweden.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ViaCon AB Kontakt
Lucas Bryggman lucas.bryggman@pn.se
9798131