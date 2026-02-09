Teknisk säljare - Stockholm
Schindler Hiss AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-02-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schindler Hiss AB i Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Huddinge
, Uppsala
eller i hela Sverige
Teknisk säljare - Modernisering & Uppgradering av hissar, Stockholm med omnejd.
Vill du vara med och forma framtidens hisslösningar? Brinner du för att skapa långsiktiga kundrelationer och driva affärer från första kontakt till nöjd kund? Då är det dig vi söker!
Om rollen
Som Teknisk säljare hos oss får du en nyckelroll där du ansvarar för att utveckla och växa vår affär inom modernisering, utbyte och uppgraderingar av hissar och hissystem i Västra Götaland. Du blir en viktig spelare i ett engagerat team, där du får möjlighet att påverka och göra skillnad - både för våra kunder och för vår verksamhet.
Vad du kommer att göra
Driva hela säljprocessen - från prospektering och behovsanalys till offert, förhandling och överlämning till installation och service.
Bygga starka relationer med fastighetsägare, förvaltare, byggentreprenörer, konsulter och arkitekter.
Identifiera och analysera kundbehov samt presentera tekniskt och ekonomiskt hållbara lösningar.
Arbeta strukturerat med pipeline, budget, prognoser och CRM-rapportering.
Samarbeta tätt med tekniker, projektledare och installationsteam för att säkerställa smidiga leveranser.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom tekniska produkter eller system.
Är van att arbeta mot tydliga mål och budget, samt har erfarenhet av CRM-verktyg.
Har ett genuint tekniskt intresse och förmåga att förstå byggnadstekniska miljöer och hissystem.
Är självgående, strukturerad och trivs med att planera och prioritera inom ett eget geografiskt område.
Har stark förmåga att skapa, vårda och utveckla kundrelationer på flera nivåer.
Är en skicklig förhandlare och kommunikatör som motiveras av att skapa lönsamma affärer.
Meriterande/Krav
Erfarenhet från hiss-, bygg- eller installationsbranschen är ett stort plus.
Minst gymnasial utbildning, gärna med teknisk eller kommersiell inriktning.
B-körkort är ett krav.
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
God datorvana och erfarenhet av CRM och Office-paketet.
Vi erbjuder dig
Fast lön + attraktiv provisionsmodell.
Trygg anställning med kollektivavtal.
Lunchförmån.
Ett härligt säljteam med högt i tak och mycket energi.
Stora utvecklingsmöjligheter inom en global koncern med över 60 000 anställda världen över.
Möjlighet att arbeta i ett välkänt och respekterat företag.
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag - eller hör av dig för ett förutsättningslöst samtal! Vi ser fram emot att höra hur just du kan bidra till vår fortsatta framgång i regionen.Publiceringsdatum2026-02-09Kontaktuppgifter för detta jobb
Henrik Lönnroth, National NI Business Manager henrik.loennroth@schindler.com
eller HR Support: hrsupport.se@schindler.com
Registrera din ansökan på www.schindler.se
så snart som möjligt. Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi värdesätter mångfald och tror att olika bakgrunder och perspektiv gör oss starkare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Observera: Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag. Ansökningar tas endast emot via vårt rekryteringssystem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schindler Hiss AB
(org.nr 556202-2821)
Björnstigen 85 (visa karta
)
170 73 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9732838