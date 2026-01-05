Teknisk säljare - kemi
Arena Kemi är ett familjeägt företag med lång erfarenhet av att leverera helhetslösningar inom hygien till processindustri främst inom livsmedel och läkemedel. Sortimentet består av allt från kemikalier, rengöringsprodukter och mikrobiologiska analyslösningar till hygienslussar, skyddskläder och utbildning. Med sin långvariga expertis, personliga relationer och tekniska kunnande är Arena Kemi en trygg samarbetspartner för sina kunder i hela Sverige. Bolaget har sitt säte i Skottorp, Halland, och består av ett engagerat team med stor passion för sina kunder och branschen. Du kan läsa mer om företaget här: www.arenakemi.se/
Om rollen
Som teknisk säljare på Arena Kemi blir du en nyckelperson i företagets fortsatta tillväxtresa. Du kommer arbeta nära VD och övriga teamet, med fokus på att skapa värde för både nya och befintliga kunder. Rollen är fältbaserad med utgångspunkt från Skottorp och innebär resor främst inom södra Sverige.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Besöka och utveckla relationer med befintliga kunder
• Bearbeta nya kunder och följa upp leads från hemsidan
• Genomföra behovsanalyser och erbjuda skräddarsydda lösningar
• Sälja produkter inom hygien - främst kemikalier men även utrustning och tjänster
• Skriva offerter och följa upp försäljningsprocesser
• Samarbeta med interna funktioner såsom ordermottagning och kvalitet
Om dig
För att lyckas i rollen tror vi att du är en social, prestigelös och kommunikativ person som trivs med att bygga långsiktiga relationer. Du kan prata med både produktionspersonal och inköpschefer, och har ett genuint intresse för att göra affärer och tekniskt intresse gärna inom livsmedelsproduktion.
Följande är krav för tjänsten:
• Livsmedelsteknisk utbildning eller annan utbildning som bedöms som lämplig för tjänsten
• Alternativt erfarenhet från liknande teknisk försäljning, exempelvis kemikalier, städprodukter eller desinfektion gentemot industrier
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• Förmåga att skriva offerter och arbeta i affärssystem (Visma är meriterande)
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Skottorp
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 08:00-16:30 må-fre
Lön: Fast lön och årsbonus
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
