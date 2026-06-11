Lärare på mellanstadiet, Edsbro skola
Norrtälje kommun, Edsbro skola och fritid / Grundskollärarjobb / Norrtälje Visa alla grundskollärarjobb i Norrtälje
2026-06-11
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun, Edsbro skola och fritid i Norrtälje
er).
Vi erbjuder dig
Som lärare hos oss får du möjlighet att arbeta på en liten F–6-skola där relationer, trygghet och samarbete är en naturlig del av vardagen. På Edsbro skola möter du engagerade kollegor och elevhälsoteam som tillsammans arbetar för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och välmående.
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Uppdraget
Uppdraget innebär att du kommer vara mentor och lärare i en åldersblandad klass åk 4-6. Du kommer bland annat
Planera undervisning: Utveckla lektioner och undervisningsmaterial som passar både yngre och äldre elever.
Fokusera på differentierad undervisning: Anpassa undervisningen efter elevers individuella behov och kunskapsnivåer.
Stöd och vägledning: Ge stöd till elever vid behov
Du arbetar nära elever, vårdnadshavare, personal och skolledning för att bidra till en trygg och utvecklande skolmiljö. Vi erbjuder ett meningsfullt uppdrag där du får möjlighet att göra skillnad för elever varje dag och bidra till trygga och inkluderande lärmiljöer.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Lärarexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Erfarenhet av dokumentation
Meriterande
Tidigare arbete som lärare eller med annat uppdrag i skola
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), språkstörningar samt andra relaterade område.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk
Välkommen till oss
Välkommen till Edsbro skola!
Vi är en liten F–6-skola i Norrtälje kommun där trygghet, gemenskap och goda relationer står i fokus. Hos oss får eleverna möjlighet att utvecklas i en miljö där de blir sedda och där samarbete mellan elever, personal och vårdnadshavare är en naturlig del av vardagen.
Edsbro skola har drygt 55 elever. På skolan arbetar vi för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö där eleverna ges förutsättningar att lyckas i sin skolgång.
Vår vision är tydligen och enkel: Alla barn och unga ska lyckas med sin skolgång. För att uppnå detta arbetar vi hårt varje dag. Vi fokuserar på att skapa en inkluderande och stödjande skolmiljö där varje barn och elev känner sig sedd, hörd och respekterad.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: vikariat läsåret 26-27
Omfattning: heltid
Tillträde: 260810
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 38 000 och 42 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331004". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 803 (visa karta
)
762 97 EDSBRO Arbetsplats
Norrtälje kommun, Edsbro skola och fritid Kontakt
Biträdande rektor
Sandra Helmestam sandra.helmestam@norrtalje.se Jobbnummer
9960314