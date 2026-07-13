Teknisk projektledare
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH i Stockholm
, Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du leda utvecklings- och implementeringsprojekt som gör verklig nytta? Som teknisk projektledare hos oss driver du förändring, skapar struktur och samordnar verksamhet, teknik och leverantörer i komplexa IT-miljöer. Välkommen med din ansökan!
Om avdelningen/enheten
Vi på verksamhetsstödet utvecklar kontinuerligt arbetssätt, processer och digitala stöd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för universitetets utbildning och forskning. Hos oss får du möjlighet att bidra till denna utveckling och samtidigt utvecklas professionellt.
Teamet
Du blir en del av ett portföljkontor och bidrar tillsammans med dina kollegor till att bereda, utveckla och prioritera initiativ i KTH:s IT-portfölj. Ni samarbetar nära med andra intressenter. Du blir även en del av ett portföljöverskridande team med erfarna ledare inom IT där det finns goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och kompetensspridning. Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att självständigt leda både mindre och större utvecklings- och implementeringsprojekt med tekniska lösningar i fokus. Du driver projekten från planering till genomförande och ansvarar för löpande uppföljning, rapportering till styrgrupper och ledning samt utvärdering och framtagande av förbättringsåtgärder. Vidare driver du förändringsinsatser och säkerställer tydlig kommunikation och förankring hos berörda verksamheter.
I rollen kommer du även att:
Samordna och koordinera arbetet mellan interna verksamheter, tekniska team och externa leverantörer.
Skapa förutsättningar för effektiva projektteam och ett väl fungerande samarbete mellan berörda parter.
Planera, leda och följa upp workshops samt samordna kravhantering, inklusive behovsinsamling och regelefterlevnad.KvalifikationerKvalifikationer
Relevant akademisk utbildning inom IT eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
Flera års erfarenhet av att leda komplexa IT-projekt.
Vana att driva flera parallella initiativ samtidigt.
God teknisk förståelse för infrastruktur, serverdrift och större IT-miljöer.
Förmåga att skapa struktur och framdrift i komplexa sammanhang.
Mycket god kommunikativ förmåga samt förmåga att uttrycka sig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är initiativtagande, målinriktad och uthållig. Du tar ansvar för att driva projekt framåt och säkerställa resultat med hög kvalitet. Rollen kräver god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa konstruktiva relationer med olika intressenter för att nå gemensamma mål.
Meriterande
Erfarenhet av IT-projekt inom offentlig verksamhet.
Förståelse för skillnader, möjligheter och begränsningar i moln- och on-prem-miljöer.
Kunskap om och erfarenhet av arbete enligt LOU.
Erfarenhet av leverantörsstyrning och koordinering mellan interna och externa intressenter.
Erfarenhet av att leda arbete inom kravhantering, behovsanalys och verksamhetsnära förändringsarbete.
Kunskap om IT-förvaltningsmodeller och arbetssätt såsom ITIL och/eller PM3.
Relevanta certifieringar inom projektledning och/eller förändringsledning.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Louise Bosshammar loubos@kth.se Jobbnummer
10000754