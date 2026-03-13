Teknisk projektledare
2026-03-13
Vill du driva ett affärskritiskt teknikprojekt inom svensk elitidrott? Vår klient söker nu en teknisk projektledare som vill ansvara för implementeringen av ett nytt biljettsystem och arbeta nära verksamheten. Uppdraget sker i en miljö där teknik, publikupplevelse och stora evenemang möts.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
I rollen som teknisk projektledare kommer du att ansvara för koordinering och genomförande av ett större projekt kopplat till införandet av ett nytt biljettsystem. Arbetet innebär att leda implementationen tillsammans med extern biljettleverantör, samtidigt som du stöttar organisationen internt i tekniska frågor. Fokus ligger på projektledning, integrationer, leverantörsstyrning samt internt tekniskt stöd.
Ungefär 50-60 % av uppdraget är kopplat till projektet med biljettleverantören, där fokus ligger på projektledning, integrationer och leverantörsstyrning. Resterande del av tiden arbetar du internt med tekniskt stöd, felsökning och koordinering kring system och infrastruktur.
Du erbjuds
Ett konsultuppdrag på projektbasis som beräknas pågå i cirka 1 år. Du blir anställd som konsult via Academic Work och utför uppdraget hos vår kund.
Driva ett centralt teknikprojekt i en verksamhet med stor samhälls- och publikpåverkan
Arbeta nära både verksamhet och externa teknikleverantörer
Ha en nyckelroll i ett projekt som påverkar hur hundratusentals supportrar köper biljetter
Verka i en dynamisk miljö med högt engagemang och starka intressenterDina arbetsuppgifter
Som teknisk projektledare kommer du att driva ett affärskritiskt teknikprojekt med fokus på implementering av ett nytt biljettsystem. Du kommer att leda projektet från planering till uppföljning, säkerställa integrationer och hantera leverantörsrelationer, samtidigt som du ger tekniskt stöd internt.
Leda implementeringen av ett nytt biljettsystem tillsammans med extern leverantör
Ansvara för projektplanering, koordinering och uppföljning av leveranser
Säkerställa att integrationer mellan system fungerar enligt krav och beroenden
Koordinera möten mellan interna intressenter och externa leverantörer
Arbeta med leverantörsstyrning och säkerställa framdrift i projektet
Identifiera och hantera tekniska beroenden inom system och infrastruktur
Stötta organisationen internt med tekniska frågor, felsökning och support
Vi söker dig som
Flerårig erfarenhet som teknisk projektledare eller teknisk koordinator
God konceptuell förståelse för tekniska system, integrationer och IT-infrastruktur
Erfarenhet av att styra och koordinera externa leverantörer
Vana av att arbeta i projekt där flera system och tekniska beroenden samverkar
God förmåga att planera, strukturera och driva projekt framåt
Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av flera uppdrag som teknisk projektledare
Erfarenhet av projekt kopplade till systemimplementation eller plattformsbyten
Erfarenhet av arbete med biljettsystem, e-handel eller betalflöden
Erfarenhet från organisationer med många intressenter eller komplexa miljöer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Energisk
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1Q9FHW". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
