Teknisk projektledare
Knightec Group AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro
2026-03-03
Därför är detta jobb för dig Omställningen och en stor efterfrågan på våra tjänster kräver ytterligare en kreativ och driven person som inte är rädd att tänka nytt. Nu finns chansen att bli en del av teamet på Knightec Group i Örebro.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter I rollen som teknisk projektledare kommer du agera som rådgivare, driva förstudier, driva förändrings- och nyutvecklingsprojekt hos kunder eller leda inhouse-projekt på Knightec Group. Räkna med stor variation på projekten du driver. Vi söker projektledare inom flera olika områden. Du kan komma att arbeta inom:
Produktionsutveckling
Produktutveckling
Produktionsinvesteringar
Process
Kvalitet
Kvalifikationer Vi söker dig som är självgående och lösningsorienterad med ett starkt tekniskt intresse. Du har förmågan att leda och motivera andra. Du är van att hantera komplexa projekt och att skapa resultat under både tidspress och föränderliga förutsättningar. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Utbildad civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande inom relevant område (t.ex. maskinteknik, industriell ekonomi eller elektroteknik).
Minst 8 års erfarenhet av projektledning inom den tillverkande industrin.
Erfarenhet av projektledningsverktyg (t.ex. MS Project, Jira, eller liknande) samt kunskap om produktutveckling, produktionsprocesser och kvalitetssäkring.
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska.
Då vissa av våra uppdrag omfattas av försvarssekretess, kan det krävas godkänd säkerhetsprövning för uppdraget.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa.
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Örebro, Drottninggatan 23. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-03-29. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
