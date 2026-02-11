Teknisk Projektledare
2026-02-11
Beskrivning Vår klient, ett svenskt innovationsbolag inom hållbar energiteknik, söker nu en Teknisk Projektledare för att driva avancerade utvecklingsprojekt. Företaget utvecklar banbrytande lösningar som gör det möjligt att generera elektricitet från tryckta organiska solceller och omsätta ljusenergi till hållbara, självförsörjande produkter. Som Teknisk Projektledare får du möjligheten att leda högpåverkande projekt som spänner över materialinnovation, produktdesign, processutveckling och produktionsuppskalning, och bidra direkt till företagets fortsatta tillväxt och tekniska framsteg.
Arbetsuppgifter I rollen ansvarar du för att driva och koordinera tekniska projekt från idé till färdig leverans. Du skapar struktur och tydlighet i komplexa projekt som involverar forskning, utveckling, produktion och kommersiella team. Du planerar projekt, följer upp leveranser och säkerställer att resurser används effektivt. Du arbetar för att skapa samordning mellan utveckling, produktion och operations och identifierar risker och hinder för att driva beslutsprocesser som säkrar projektets framdrift. Du kommunicerar tekniska framsteg och utmaningar på ett tydligt sätt till olika intressenter och tar ägarskap för att omsätta idéer till konkreta resultat.Publiceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
Relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning inom teknik, materialvetenskap, fysik eller kemi
Gedigen erfarenhet av tekniskt projektledarskap i hårdvarunära miljöer såsom produkt-, material- eller tillverkningsutveckling
Erfarenhet av att leda och koordinera tvärfunktionella team inom utveckling, produktion och operations
Kunskap och erfarenhet av projektmetodik, exempelvis Agile, Waterfall eller hybrid Meriterande:
Erfarenhet från internationella projekt eller projekt med fokus på tillverkning
Villkor Uppdraget är placerat i Linköping med möjlighet till viss distans. Sysselsättningsgrad är heltid (100 %) och uppdraget löper från 1 april 2026 till 31 december 2026. Uppdraget erbjuds som konsultuppdrag med möjlighet till fortsatt arbete hos klienten efter uppdragets slut.
Om du är redo att ta dig an en roll som Teknisk Projektledare inom hållbar energiteknik och bidra till att skapa innovativa lösningar för framtiden, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot din ansökan!
