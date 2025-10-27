Teknisk operatör Upplands Väsby
2025-10-27
Är du en teknisk person som har tidigare erfarenhet av produktionsarbete och vill arbeta på en spännande arbetsplats tillsammans med ett härligt gäng? Då kan du vara rätt person för detta jobb!
Nu letar Randstad efter nya medarbetare för uppdrag hos vår kund Mondelez International som är tillverkare av flera kända varumärken som till exempel Marabou, Daim, O'Boy, Milka, Oreo och TUC. Fabriken i Upplands Väsby söker nya motiverade medarbetare att bli en del av deras familj. Till denna tjänst söker Mondelez någon som är noggrann, kommunikativ och nyfiken. Du behöver även ha teknisk kunskap och goda kunskaper i det svenska språket. Varmt välkommen att ansöka redan idag!
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter så det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Som teknisk operatör på uppdraget hos Mondelez är man en del av Mondelez produktionsteam. Du kommer att arbeta inom den dagliga produktionsprocessen och kommer ha ett stort ansvar över att din linje fungerar som den ska. Arbetsuppgifterna kan komma att variera, men rollen innebär att man ansvarar över att bedriva tillverkningsprocessen enligt standard och rutiner, samt aktivt utvärdera och informera om processen och linjernas status.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar följande moment:
Underhållsarbete som service och felsökningar
Installation och omställning av maskiner
Dokumentation och kvalitetssäkring av produktionen
Truckkörning av motviktstruck kan förekommaKvalifikationer
För att passa i denna roll ser vi att du som person är nyfiken, noggrann och kommunikativ, samt har lätt att samarbeta i grupp. Du tar initiativ och är ansvarsfull och flexibel till ditt arbete. Du kommer att arbeta enligt skift och vi ser därför att du är öppen för att jobba både dag, kväll- och ständigt nattskift, även helgarbete kan förekomma.
För att vara lämplig för denna tjänst bör du även uppfylla följande kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av produktionsarbete
Truckkort för B1 (Motviktstruck)
Kan arbeta alla typer av skift, inklusive ständigt natt-skift
Tidigare erfarenhet av tekniskt/mekaniskt arbete
Gillar att mecka och har ett tekniskt intresse
Felsökning av maskiner samt problemlösning
Fullständig gymnasieutbildning, alternativt 1- års arbetslivserfarenhet
Kan kommunicera på svenska både muntligt och skriftligt
Grundläggande kunskaper i engelska
Säkerhet - och kvalitetsmedveten
Erfarenhet av att ha arbetat med GMP
Körkort och tillgång till bil
Flexibel och villig att ta dig an uppdrag i hela StockholmsområdetOm företaget
Mondelez Sverige Production AB
Mondelz International empowers people to snack right in over 150 countries around the world. We're leading the future of snacking with iconic global and local brands such as Oreo, belVita and LU biscuits; Cadbury Dairy Milk, Milka and Toblerone chocolate; Sour Patch Kids candy and Trident gum.
We are one of the largest snack companies in the world with global net revenues of $25.9 billion and net earnings of $3.4 billion in 2018. We make and sell primarily snacks, including biscuits (cookies, crackers and salted snacks), chocolate, gum & candy as well as various cheese & grocery and powdered beverage products.
We have operations in more than 80 countries and employ around 80,000 in our factories, offices, research & development facilities and distribution activities around the world. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Mondelez Sverige Production AB Jobbnummer
9576176